L'arrière droit de l'équipe de France Benjamin Pavard ressentait encore dimanche un coup reçu à la cuisse droite contre l'Uruguay vendredi en quarts de finale (2-0) mais s'est dit "apte" contre la Belgique mardi en demi-finales du Mondial-2018.

"Je me suis pris beaucoup de coups, j'ai joué sur une jambe, j'avais vraiment mal mais je suis un guerrier, je mouille le maillot et je suis apte, prêt à aller au combat", a-t-il dit en conférence de presse.

"Le coup de (Luis) Suarez que je prends, ça va m'apprendre, je vais peut-être mettre plus d'agressivité et moins y aller tranquillement, pour moins prendre de coups, parce qu'il m'a vraiment mis un sacré coup, il m'a mis une grosse béquille. Je la ressens encore aujourd'hui (dimanche), mais tout va bien, ça fait partie du foot et ce sont des choses qu'il faut apprendre", a-t-il ajouté.Pavard portait un bandage à la cuisse droite après le match remporté à Nijni Novgorod.

La France et la Belgique s'affrontent en demi-finales mardi à Saint-Pétersbourg (20h00 françaises).



