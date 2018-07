Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

L'attaquant des Bleus Kylian Mbappé "peut être fier de ce qu'il a fait (au Mondial-2018), mais il ne va pas se contenter de ça.

Je ne le laisserai pas se contenter de ça", a assuré le sélectionneur Didier Deschamps dimanche sur TF1, à deux jours de la demi-finale contre la Belgique.

A seulement 19 ans, Mbappé risque-t-il de prendre la grosse tête après son 8e de finale étincelant contre l'Argentine (4-3) ? "Non, je veille de toutes façons au cas où", a répondu le sélectionneur dans l'émission Téléfoot.

"Et son papa et sa maman le savent bien, a ajouté Deschamps. Après, c'est normal, c'est fabuleux ce qui arrive à tous les joueurs de l'équipe de France. Evidemment Kylian, parce qu'il n'a que 19 ans même s'il n'aime pas qu'on parle de son âge mais, il peut être fier de ce qu'il a fait".

"Mais il ne va pas se contenter de ça. Je ne le laisserai pas se contenter de ça. Il faut qu'il aille chercher plus haut comme l'ensemble du groupe", prévient le technicien.

A l'invitation de TF1, Deschamps a également commenté son coup de sang contre Mbappé après son carton jaune contre l'Uruguay (2-0). Selon le sous-titrage de TF1, le sélectionneur lui aurait lancé: "Stop, arrête de faire chier et c'est tout".

"C'est mal traduit ça (à propos du sous-titre). Je ne suis pas son papa, il en a un et il fait très bien son rôle de papa", a plaisanté le sélectionneur dans Téléfoot.

"Je suis son coach, je veux son bien et il le sait. Mais c'est quelqu'un, évidemment, qui mérite toute l'admiration par rapport à ce qu'il fait. Et quand il y a quelque chose qui ne me plait pas... Comme je l'ai dit de toutes façons, il est à l'écoute. Après, ça peut s'échauffer en match aussi. J'avais surtout pas envie de le perdre sur ce coup-là par rapport au match qui nous attendait", a-t-il insisté.

La France affronte la Belgique mardi en demi-finales du Mondial-2018.



