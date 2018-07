Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le Français Jérémy Ménez a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et subira une opération, a annoncé samedi Club América, du Mexique, et devrait être indisponible pendant six mois.

"Le Club América informe que, après des examens médicaux et une consultation chez un spécialiste, son joueur Jérémy Ménez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche", indique la formation mexicaine sur son site internet.

"Le joueur subira une opération avant de suivre une période de convalescence", a ajouté Club América sans fournir de détail sur la durée de son indisponibilité. Mais ce genre de blessure nécessite, en général, environ six mois de convalescence pour être totalement de nouveau opérationnel.

L'ancien Parisien, âgé de 31 ans et au Club América depuis janvier dernier, s'est blessé lors de la préparation au prochain tournoi d'ouverture qui débutera le 23 juillet. Il a inscrit cinq buts en 16 matches depuis son arrivée au Mexique.



