"C'est un miracle" de regarder N'Golo Kanté jouer, souligne auprès de l'AFP le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, au sujet de l'infatigable milieu de terrain des Bleus qui affrontent la Belgique mardi en demi-finales du Mondial-2018.

"Il a une très bonne technique, une relance incroyable. On a l'impression qu'il ne joue pas, tellement il est bon. Il anticipe tout le temps. Regardez-le, c'est un miracle de regarder ce garçon jouer, il sent le jeu. La balle va arriver quelque part, il y est déjà", l'encense le patron de la FFF.

"Il fait très peu de fautes pour un milieu défensif, il a le sens de la récupération et du jeu. C'est sûrement le meilleur joueur du tournoi, même si j'ai moins fait attention aux autres équipes... Il fait partie des tout meilleurs et c'est peut-être le plus discret. D'une grande discrétion, peut-être un peu trop", poursuit Noël Le Graët dans un entretien accordé dimanche à l'AFP.

Kanté est considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début du Mondial-2018. Les Bleus affrontent la Belgique mardi à Saint-Pétersbourg, en demi-finales.



- © 2018 AFP