Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Harry Kane a conservé la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde en Russie (6 buts) même s'il n'a pas marqué lors du quart de finale contre la Suède samedi, remporté par la sélection des Trois Lions 2 à 0.

Ses coéquipiers Harry Maguire et Dele Alli ont chacun inscrit de la tête leur premier but du tournoi.

Avant les demi-finales, Kane conserve deux buts d'avance sur son plus proche poursuivant encore en course, le Belge Romelu Lukaku, qui a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

En marquant contre la Croatie dans le dernier quart de finale, le Russe Denis Cheryshev, héros du match d'ouverture contre l'Arabie saoudite, a également porté son total à 4 buts, insuffisant toutefois pour empêcher l'élimination du pays hôte (2-2 a.p., 3 t.a.b à 4).

Classement des buteurs du Mondial 2018 de football à l'issue des matches joués samedi:

6 buts: Kane (Angleterre)

4 buts: Cheryshev (Russie), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique)

3 buts: Cavani (Uruguay), Costa (Espagne), Dzyuba (Russie), Griezmann (France), Kylian Mbappé (France), Mina (Colombie)

2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Granqvist (Suède), E. Hazard (Belgique), Inui (Japon), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Neymar (Brésil), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Alli (Angleterre), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), Batshuayi (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), Chadli (Belgique), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), De Bruyne (Belgique), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), Fellaini (Belgique), Finnbogason (Islande), Forsberg (Suède), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), Haraguchi (Japon), K. Honda (Japon), Isco (Espagne), Januzaj (Belgique), M. Jørgensen (Danemark), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kramaric (Croatie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Maguire (Angleterre), Mandzukic (Croatie), Mané (Sénégal), Mario Fernandes (Russie), Mercado (Argentine), Mertens (Belgique), Messi (Argentine), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Perisic (Croatie), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Renato Augusto (Brésil), Reus (Allemagne), Roberto Firmino (Brésil), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Varane (France), Vela (Mexique), Vertonghen (Belgique), Vida (Croatie), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse)

- © 2018 AFP