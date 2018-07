Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le milieu de terrain Paulinho, éliminé en quart de finale du Mondial-2018 avec le Brésil, a été prêté pour un an par le FC Barcelone aux Chinois de Guangzhou Evergrande, a annoncé le club sept fois champion de Chine dimanche.

"Guangzhou Evergrande annonce que le milieu de terrain de Barcelone Paulinho a été prêté pour un an", indique sur son site internet le club chinois où avait déjà évolué le milieu brésilien pendant trois saisons (2015-2017).

En 84 matches avec Guangzhou, Paulinho, âgé de 29 ans, avait marqué 22 buts et réussi cinq passes décisives. ll avait ensuite été recruté par le FC Barcelone pour 40 millions d'euros. Lors de la saison passée, il a marqué huit buts en 28 matches de Championnat avec le Barça.

Au Mondial-2018, Paulinho a réussi un but pour le Brésil.



