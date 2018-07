Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

De supporter à l'Euro-2016, Harry Maguire est devenu deux ans plus tard un cadre de la défense de l'Angleterre, dans un des beaux chapitres du conte de fées que vit la sélection au Mondial-2018, avant sa demi-finale mercredi.

Il avait vécu le Championnat d'Europe avec ses "lads" ("gars") depuis les tribunes, en rouge et blanc, prêt à supporter les Trois lions en France. Le joueur venait alors de monter en Premier League avec Hull.

Deux étés ont passé, et le défenseur de 25 ans, qui a franchi entretemps un palier à Leicester au point de devenir titulaire en sélection, attire désormais les ovations du public: son but de la tête contre la Suède samedi (2-0) a lancé l'Angleterre vers sa première demi-finale de Coupe du monde depuis 1990.

"Ca a été deux années remarquables, ma trajectoire a été plutôt folle", admet Maguire dans un entretien à la chaîne YouTube de la Fédération anglaise.

S'il se définit comme quelqu'un de "décontracté, de cool", il a été contre les Scandinaves "géant dans les deux surfaces", pour son sélectionneur Gareth Southgate.

"Quand je l'ai observé durant la saison, je voulais tellement qu'il reste en forme (pour le Mondial) parce que j'étais certain qu'il serait capable de jouer à ce niveau-là", poursuit-il.

Maguire est l'un des visages du rajeunissement opéré par Southgate, qui a pris les rênes des Trois lions en 2016. Depuis sa première sélection en octobre 2017, il a pris ses galons dans une ligne arrière rafraîchie, aux côtés de John Stones (24 ans).

- "Très talentueux" -

"Je ne suis pas sûr qu'il pensait" à jouer au très haut niveau, explique le technicien anglais. "Lors de son premier match (en Lituanie), il ne parlait que du fait de ne pas commettre d'erreurs."

Le colosse de 1,94 m vient de loin. La relégation de Hull en 2017 pour sa première saison de joueur dans l'élite aurait pu l'éloigner encore des projecteurs, mais il a su rebondir à Leicester, jusqu'à avoir été élu joueur de l'année, à la fois par ses pairs et les supporters, en 2018.

En Russie, il s'est épanoui dans un système à trois défenseurs qui a mis en valeur ses qualités balle au pied, rappelant qu'il a été milieu de terrain dans ses années de formation à Sheffield.

"Je pense que c'est un joueur très talentueux", assure Southgate. "Son utilisation du ballon est aussi bonne que n'importe quel autre défenseur central du tournoi. J'espère qu'il va gagner de la confiance grâce à ses performances à ce niveau."

Maguire est "indispensable en ce moment", renchérit Rio Ferdinand, ancien défenseur des Trois lions reconverti consultant à la télé. "C'est une montagne, mais il est aussi gracieux balle au pied."

Contre la Croatie mercredi à Moscou, pour une place en finale, Maguire a la chance d'élever encore plus haut sa trajectoire météorique.

"Tu peux dire aux voisins de sortir les poubelles lundi? On ne rentre pas encore à la maison", a plaisanté le joueur sur les réseaux sociaux, avec une photo de lui parlant à sa copine.



