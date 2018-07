Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Thierry Henry, la légende des Bleus désormais sélectionneur-adjoint de la Belgique, est "la pièce parfaite qui manquait à notre staff", s'est félicité lundi le sélectionneur Roberto Martinez, qui compte sur l'apport du Français pour éliminer la France en demi-finale du Mondial-2018, mardi (20h00) à Saint-Petersbourg.

"Il nous amène ce qu'un ancien footballeur d'élite pense. Ensuite c'est un coach, qui par son dévouement, son attention aux détails, essaye d'aider n'importe quel joueur de l'équipe. Il était la pièce parfaite qui manquait à notre staff technique", a salué Martinez, lors de la conférence de presse d'avant-match .

"Durant ces deux dernières années, il nous a amené ce qui nous manquait: l'expérience du niveau international, le savoir-faire pour gagner une Coupe du monde, pour être un footballeur, comment vous devez vous comporter sous le regard du monde entier, et savoir ce que vous ressentez dans ces moments-là", a-t-il ajouté, alors que la génération belge actuelle "n'avait pas de chemin tracé" vers la victoire.

Désormais âgé de 40 ans, Henry, champion du monde 1998, champion d'Europe 2000 et meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts en 123 sélections), est devenu à la surprise générale l'adjoint de Roberto Martinez en août 2016.

De son côté, le meneur de jeu des "Diables Rouges" Kevin De Bruyne a salué l'apport du technicien catalan, alors que sa "génération dorée" n'avait jamais été aussi proche d'un titre majeur.

"Il nous a rapproché ensemble en nous donnant plus de conviction qu'on pouvait gagner", a déclaré le milieu de terrain de Manchester City. "Peut-être (qu'avant) en Coupe du Monde ou lors des Euros, certains joueurs n'avaient pas du tout ce sentiment."

"Maintenant, il y a davantage ce sentiment de confiance les uns envers les autres pour être plus performants que jamais. Quand vous êtes arrivés (en demies), vous voulez continuer jusqu'à la fin", a-t-il ajouté.

Fort de cette dynamique, Martinez a exhorté ses joueurs à ne pas l'occasion de marquer l'histoire du sport belge en atteignant la finale du tournoi mondial.

"Il s'agit d'une opportunité unique pour toute l'équipe, pour toute la Belgique, pour tout le dur travail qui a été fait, non pas seulement depuis ces deux dernières années, mais depuis ces 10-15 dernières années à développer ces jeunes joueurs", a appelé l'entraîneur espagnol.



