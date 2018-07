Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Thierry Henry, la légende de l'équipe de France désormais sélectionneur-adjoint de la Belgique, va "peut-être" chanter La Marseillaise avant le coup d'envoi de la demi-finale du Mondial-2018, a déclaré lundi le milieu belge Kevin De Bruyne, même si l'ancien attaquant français "veut qu'on gagne".

A la question "Pensez-vous que Thierry Henry va chanter l'hymne national français avant le début du match France-Belgique, prévu mardi à Saint-Pétersbourg, De Bruyne a répondu : "Je ne sais pas, il ne m'a rien dit de ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va chanter La Marseillaise, ce que je trouve normal. Mais après il n'a pas dit grand chose sur l'équipe de France."

"Pour lui, peut-être que (mardi) ce sera un peu difficile mais il travaille maintenant pour la Belgique, il veut qu'on gagne", a ajouté le meneur de jeu des "Diables Rouges".

Désormais âgé de 40 ans, Henry, champion du monde 1998, champion d'Europe 2000 et meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts en 123 sélections), est devenu à la surprise générale l'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez depuis août 2016.

Sa mission ? Insuffler sa culture de la gagne à la talentueuse "génération dorée", toujours à la recherche d'un premier trophée.

Concernant son successeur à la pointe des Bleus, Kylian Mbappé, le joueur de Manchester City a jugé qu'il serait "la star" du foot mondial "pour les 15 prochaines années".

"Il a fait une année incroyable, mais je pense qu'il peut s'améliorer encore si c'est possible. Il peut être dangereux pour nous mais on va essayer qu'il ait (mardi) un jeu un peu moins bon", a encore déclaré le Flamand dans la langue de Molière.

Après la leçon tactique exécutée contre le Brésil en quart de finale (victoire 2-1), la Belgique, qui avait profité des ouvertures de la Seleçao en début de match, s'attend-elle encore à un match spectaculaire contre la France ?

"Nous avons deux équipes riches en bons joueurs et qui peuvent jouer un foot magnifique. Mais en fin de compte, elles feront tout pour remporter la partie", a estimé Kevin De Bruyne.



