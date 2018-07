Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

"Son c?ur sera partagé", a souligné lundi le capitaine et gardien français Hugo Lloris à propos de l'ancien attaquant des Bleus Thierry Henry, entraîneur-adjoint de la Belgique, qui affronte la France mardi en demi-finale du Mondial-2018.

Q: Les liens entre joueurs belges et français font-ils de cette demi-finale une rencontre à part ?

R: "Oui, c'est un match particulier, parce que géographiquement, c'est un pays frontalier. La plupart des joueurs évoluent en Premier League, on les connaît très bien. Pour ma part, j'ai trois coéquipiers de Tottenham avec qui je m'entends très bien. Il y aura beaucoup de grands joueurs sur la pelouse demain et ça annonce un grand match, de très haut niveau".

Q: Thierry Henry est l'entraîneur-adjoint de la Belgique, que représente-t-il ?

R: "J'ai la chance de l'avoir côtoyé pendant deux saisons en équipe de France. C'est un immense joueur, un grand monsieur. C'est vrai que c'est particulier de le voir avec l'équipe belge, mais c'est dans le cadre de son futur, de l'apprentissage de son futur métier. Son c?ur sera partagé demain. Avant tout, il reste français, il a connu de grands moments avec le maillot des Bleus, il est le recordman de buts inscrits, le deuxième en nombre de capes en équipe de France. Il a marqué l'histoire des Bleus. Demain, professionnellement, et comme on le connaît, avec toute la passion qui l'anime, il sera avec les Belges et donnera son maximum pour aider son équipe".

Q: Êtes vous confiant défensivement avant de jouer contre la meilleure attaque du tournoi ?

R: "Jusqu'à présent, on a été solides défensivement, même si contre l'Argentine on a pris trois buts, mais il y a eu des buts incroyables et un peu de réussite. On a conscience qu'on va affronter une des meilleures équipes offensivement. La réponse sera collective, ce ne sera pas uniquement le gardien et les quatre défenseurs. Il faudra être le plus structuré et discipliné possible pour leur éviter des espaces. Ils sont en pleine confiance après avoir renversé le Japon dans un scénario fou et avoir battu le Brésil, le principal favori. Il faudra une grande équipe de France pour réaliser cet exploit".

Q: Quelles sont les qualités que vous redoutez le plus dans cette équipe belge ?

R: "L'équipe belge est la plus complète du tournoi. Elle sait bien défendre, très bien attaquer, contre-attaquer. Elle est forte dans les airs et au sol. Ils ont tout ce qu'il faut, c'est une grande équipe, une génération fantastique. Il va y avoir des moments difficiles. Il faudra être prêt à souffrir, on le sera, parce que l'état d'esprit est remarquable depuis le début. C'est une demi-finale de Coupe du monde, une opportunité à saisir dans notre carrière".

Q: Est-ce la meilleure équipe de France avec laquelle vous avez évolué ?

R: "Je crois qu'on a l'opportunité de marquer l'histoire de l'équipe de France, c'est surtout ça. On se rapproche du but. On le sait, c'est de plus en plus difficile, l'adversaire demain sera encore plus fort. Je pourrais uniquement le dire à la fin du tournoi mais en tout cas, il y a un bon mélange entre joueurs expérimentés et cette nouvelle génération avec un potentiel énorme. On ne connaît pas trop ses limites et c'est ce qui fait la force de cette équipe. On avance avec la confiance acquise au fil des étapes, et demain, c'est encore une autre étape qui sera importante dans nos carrières à tous".

