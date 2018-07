Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Les Bleus sentaient "un peu plus de pression" à l'Euro-2016 en France qu'au Mondial-2018 parce qu'ils constataient directement "la répercussion" de leur parcours, a estimé Antoine Griezmann lundi, à la veille de la demi-finale France-Belgique de la Coupe du monde en Russie.

"A l'Euro il y avait un peu plus de pression, parce que comme on était en France, on se rendait compte un peu de ce qu'on faisait et de la répercussion qu'il y avait", a dit l'attaquant sur les supports de la Fédération (FFF).

L'équipe de France avait été finaliste du Championnat d'Europe organisé à domicile (défaite 1-0 a.p. face au Portugal en finale), et Grizou avait fini meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations et été désigné meilleur joueur de la compétition.

Interrogé sur les clefs du match de mardi, il a répondu: "Etre costauds derrière, et après, le peu d'occasions qu'on aura, essayer de les mettre au fond et bien gérer le match, et mettre le match à notre rythme".

Les Belges "sont en train de faire un beau parcours, et ça va être à nous de les stopper et de bien travailler défensivement, que ce soit bloc bas ou bloc haut, il va falloir répondre présent", a-t-il aussi avancé.

Sur le plan personnel, il a dit: "J'ai commencé timidement, surtout balle au pied, et là je me sens de mieux en mieux. C'est des matchs que j'adore, soit tu gagnes soit tu rentres, donc c'est là où on voit le niveau des mecs. Je suis mieux, en pleine confiance, et je termine mieux les matchs, je récupère plus rapidement. (Je ne suis) plus fatigué de la petite prépa qu'on a fait" (sourire).

La France et la Belgique s'affrontent en demi-finales mardi à Saint-Pétersbourg (20h00 françaises).



