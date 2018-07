Publié il y a 1 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

L'attaquant international néerlandais de Lyon Memphis Depay a repris l'entraînement lundi avec une semaine de retard sur ses coéquipiers, actuellement en stage en Suisse, a annoncé l'OL sur son site internet.

Absent depuis la reprise de l'entraînement le 2 juillet à Lyon, Memphis Depay "a fait son retour ce lundi matin et complète un groupe olympien qui compte aujourd'hui 27 joueurs", précise le club.

Les Lyonnais sont actuellement en stage de préparation en Suisse, à Saillon.

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, avait promis samedi sur RMC "une sanction très grave" à l'encontre de l'attaquant néerlandais.

"Il y aura une très grosse amende, c'est sûr", avait indiqué le dirigeant, même si "Memphis, c'est Memphis. On n'oublie pas que l'année dernière, il a marqué et a réalisé la meilleure de ses saisons. Ça a été un des joueurs qui ont apporté de la performance à l'Olympique lyonnais".

Mardi dernier lors d'une conférence de presse, l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio avait déjà assuré que le joueur serait "sanctionné financièrement", indiquant n'avoir "aucune explication" sur l'absence du Néerlandais.



