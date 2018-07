Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Emmanuel Macron se rend mardi en Russie pour assister à la demi-finale du Mondial-2018 France-Belgique avec, comme invités, deux anciennes gloires du ballon rond, Jean-Pierre Papin et Guy Roux, l'écrivain Olivier Guez et un jeune garçon rencontré il y a un an, selon l'Elysée lundi.

