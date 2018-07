Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Le fonds d'investissement américain Elliott a engagé la procédure pour reprendre le club de football italien AC Milan à l'investisseur chinois Li Yonghong qui n'a pas honoré une dette arrivée à échéance, a appris l'AFP mardi de source proche du dossier.

Selon cette source, Elliott a entamé la procédure légale lui permettant de mettre la main sur le septuple champion européen, M. Li n'ayant pas payé au fonds américain avant le vendredi 6 juillet les 32 millions d'euros dont il devait s'acquitter.

Le club a convoqué pour le jeudi 12 juillet un Conseil d'administration qui convoquera à son tour une assemblée générale, vraisemblablement la semaine prochaine, pour remplacer les membres chinois de la direction.

Il n'était pas clair dans l'immédiat, selon la même source, ce que Elliott pensait faire du club.

Selon le quotidien Corriere dello Sport, le fonds américain devrait garder le club plutôt que le vendre rapidement.

Alors propriété de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, le prestigieux club avait été officiellement racheté le 13 avril 2017 pour 740 millions d'euros par des investisseurs chinois menés par le mystérieux Li Yonghong.

L'opération conclue, pleine de retournements de situation et de retards, portait sur le rachat de 99,93% des parts du club, ainsi que le rachat de la dette du club, soit 220 millions d'euros au 30 juin 2016.

Mais le projet avait considérablement évolué depuis ses débuts, le groupe d'investisseurs chinois se réduisant au fur et à mesure face aux difficultés pour réunir les fonds et les faire sortir de Chine.

Pour faire aboutir le projet, Li a dû baser sa société au Luxembourg et a surtout dû obtenir le soutien du fonds d'investissement américain Elliott. Celui-ci lui a accordé un prêt de plus de 300 millions d'euros à des taux d'intérêt importants, jusqu'à 11% pour certaines tranches selon les médias italiens.

Depuis, des interrogations ont surgi au sujet de la stabilité financière du consortium qui a dépensé quelque 200 millions d'euros l'été dernier pour recruter de nouveaux joueurs et le club s'est également retrouvé dans le collimateur de l'UEFA au sujet du fair-play financier.

L'AC Milan a ainsi été exclu fin juin de la prochaine Europa League, pour laquelle il était qualifié, pour violation des règles du fair-play financier, décision contre laquelle le club lombard a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), instance suprême en matière de justice sportive.



