En 2007, l'Angleterre, battue 3-2 par la Croatie, ne se qualifie pas pour l'Euro-2008, malgré les David Beckham, Steven Gerrard ou Frank Lampard.

L'image du coach Steve McClaren, impuissant sous son parapluie, passe à la postérité avec cette légende de tabloïd: "The Wally with the Brolly" ("l'abruti au parapluie").

Plus de dix ans après, McClaren est encore régulièrement interrogé sur cet épisode malheureux et ce cliché devenu l'emblème des contre-performances de l'Angleterre sur la scène internationale. Même avec d'autres sélectionneurs, comme la sortie au premier tour du Mondial-2014 ou l'élimination face à l'Islande de l'Euro-2016.

"Il y avait ce parapluie de la FA (fédération anglaise) au sol donc je me suis dit +je vais l'utiliser, montrer que je soutiens la FA et rester au sec+", a-t-il expliqué au magazine spécialisé FourFourTwo en début d'année. "J'ai pensé qu'on allait me tuer si je portais un bonnet mais en fait on m'a assassiné parce que j'avais un parapluie."

"Plus tard, j'ai entraîné au Pays-Bas (à Twente, ndlr) et au stade d'Heracles il n'y a pas d'abri pour le staff et les remplaçants, il y a juste des bancs. Tout le monde avait son parapluie", a-t-il raconté, visiblement encore traumatisé.

"En sortant des vestiaires, on m'a demandé: +Coach! Vous voulez un parapluie ?+ J'ai dit +Non, je vais sans doute ressembler à un rat trempé, mais je ne prendrai pas de parapluie+".

Ce 21 novembre 2007, dans l'équipe croate, qui était assurée de la qualification avant même la rencontre, on retrouvait déjà Luka Modric et Ivan Rakitic, devenus depuis les piliers de la sélection à damier.

A l'inverse, aucun joueur anglais présent lors de cette maudite nuit de Wembley n'a été inclus dans le groupe pour la Russie.

- "On crée notre propre histoire" -

Ils ne bénéficient pas de la même hype que Beckham, mais les joueurs des "Trois Lions" actuels ont réussi, eux, à conquérir les c?urs des supporters avec des résultats. Alors que les différents sélectionneurs qui se sont succédé étaient souvent moqués, Gareth Southgate est lui devenu une icône de la mode.

Le costume trois pièces qu'il revêt à chaque match a fait s'envoler les ventes de vestons en Angleterre. Marks and Spencer, couturier officiel de l'équipe, a même fait de la journée de samedi, jour où l'Angleterre a tranquillement éliminé la Suède 2-0 en quart de finale, "la Journée nationale du veston" en hommage à l'ancien joueur de 47 ans.

Ses décisions sportives ont également été couronnées de réussite. Ses choix de sélectionner un groupe rajeuni, d'opter pour une défense à trois et de titulariser Jordan Pickford dans les buts malgré son manque d'expérience ont porté leur fruits.

Pickford a réalisé trois arrêts magistraux contre la Suède après s'être illustré lors de la séance de tirs au but contre la Colombie en huitième de finales.

A contrario, quand McClaren avait lancé Scott Carson pour ses débuts internationaux contre la Croatie, sa boulette en début de match avait permis à Niko Kranjcar d'ouvrir le score et le pauvre portier n'a plus jamais rejoué pour l'Angleterre.

Revigorés par le sang frais injecté, les Anglais compensent aujourd'hui en intrépidité ce qui leur manque en expérience. "On se focalise sur nous, ce qui se passe maintenant, pas ce qui arrivé par le passé", commente le défenseur Ashley Young. "On est impatients pour la suite". Mercredi, c'est de nouveau la Croatie en face. Mais c'est une demi-finale de Coupe du monde. "On crée notre propre histoire", insiste Young.



