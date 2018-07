Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

"On se rapproche du but. On a l'opportunité de marquer l'histoire de l'équipe de France", souligne le capitaine Hugo Lloris. Les Bleus se mesurent ce mardi à la Belgique et sa génération dorée en demi-finale de Coupe du monde, un choc à la saveur particulière, tant ces deux nations se connaissent.

