Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La Juventus Turin a annoncé mardi qu'elle va payer 100 millions d'euros au Real Madrid pour l'acquisition de Cristiano Ronaldo.

La Juventus est parvenue à un accord avec le Real Madrid "pour l'acquisition définitive du joueur Cristiano Ronaldo pour un règlement de 100 millions d'euros, payable en deux exercices, outre la contribution de solidarité prévue par le règlement de la FIFA et les frais accessoires pour un montant de 12 millions d'euros", indique un bref communiqué du club italien.

Ronaldo a signé un contrat de quatre ans à la Juve qui court jusqu'au 30 juin 2022, ajoute le communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, le Real et Ronaldo avaient officialisé le départ du joueur pour l'Italie.

"J'ai beaucoup réfléchi" et "je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie", a ainsi indiqué CR7, dans une lettre publiée par le club merengue en fin d'après-midi.

Selon les médias, Ronaldo touchera à la Juve 30 millions d'euros par saison.

La principale inconnue reste désormais la date de son arrivée à Turin: selon la Gazzetta dello Sport, Ronaldo pourrait rester jusqu'à la fin de la semaine en Grèce où il passe des vacances avec sa famille.



