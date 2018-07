Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le titre de la Juventus de Turin a fini mardi en hausse de 5,71%, à 0,9 euro à la Bourse de Milan, son maximum depuis un an, avec la signature de la star planétaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Depuis le 28 juin, quand les rumeurs sur l'arrivée de Ronaldo ont commencé à prendre de l'ampleur, l'action de la "Juve" a bondi de 37,7%.

Le Real Madrid a annoncé mardi, "conformément à la volonté et à la demande exprimées par le joueur Cristiano Ronaldo", avoir "donné son accord à son transfert à la Juventus".

"J'ai beaucoup réfléchi" et "je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie", a dit pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le Real.

Le Real n'a donné aucun détail sur les modalités financières de ce transfert.

Selon les quotidiens espagnols Marca et El Mundo, son montant s?élèverait à 105 millions d'euros, tandis que le contrat de quatre ans de CR7 à la Juve serait payé 30 millions d'euros par saison. Soit nettement plus que les 23,6 millions d'euros annuels qu'il perçoit au Real, selon la presse, une rémunération qu'il jugeait trop basse.



