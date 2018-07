"On n'est jamais vraiment sûr de jusqu'où cette équipe peut aller", a expliqué au sujet de son équipe le sélectionneur anglais Gareth Southgate, mardi à la veille d'affronter la Croatie en demi-finale du Mondial-2018.

"On est venu ici pour profiter de notre football, et tout le long du parcours nous avons été parmi les équipes les plus jeunes du tournoi, celle avec le moins d'expérience, mais on n'est jamais vraiment sûr de jusqu'où cette équipe peut aller", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse organisée à Moscou à la veille de la demi-finale contre la Croatie, au stade Loujniki.

"L'appétit de ces joueurs est évident pour tout le monde. On a eu à gérer des situations difficiles lors des rencontres, passer outre une prolongation et une séance de tirs au but" contre la Colombie en huitièmes, a-t-il exposé.

"On a réussi quelques morceaux d'histoire, en ayant le record de la plus large victoire dans un tournoi pour l'Angleterre (6-1 contre le Panama, ndlr), la première victoire en match à élimination directe depuis 10 ans (12, en fait, ndlr), notre première victoire en quart de finale depuis encore plus longtemps... On se concentre sur la possibilité de continuer à briser ces barrières", poursuit-il.

Jusque là, a-t-il encore expliqué "c'a été un parcours vraiment appréciable et on veut que cela continue".



