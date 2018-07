L'international uruguayen Lucas Torreira rejoint officiellement Arsenal, a annoncé mardi l'entraîneur du club londonien Unai Emery, qui se félicite sur le site des Gunners d'accueillir un "talent brillant".

Le club britannique aurait déboursé 30,5 millions d'euros (27 millions de livres) pour recruter le milieu de terrain de 22 ans, qui évoluait depuis trois ans à la Sampdoria. Le successeur d'Arsène Wenger s'est félicité de sa quatrième recrue au sein du club, "un jeune joueur au talent brillant" qui "veut progresser", sans préciser la durée du contrat signé.

"J'ai aimé regarder ses performances pour la Sampdoria ces deux dernières saisons, et nous avons tous vu qu'il a très bien joué avec l'Uruguay en Coupe du monde", a-t-il déclaré sur le site officiel des Gunners. L'Uruguayen, qui quitte le club de Gênes après trois ans, s'est dit "serein" face au défi qui l'attend en Angleterre.

"Je suis calme et je regarde vers l'avenir, qui me réserve du bon sans aucun doute", a déclaré le joueur dans un entretien avec l'équipe média d'Arsenal.

Il s'agit de la quatrième recrue d'Arsenal depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Unai Emery fin mai. Les Gunners d'Emery ont déjà accueilli le défenseur suisse Stephan Lichsteiner, le gardien allemand Bernd Leno et le défenseur grec Sokratis Papastathopouloss.



- © 2018 AFP