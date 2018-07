Le latéral droit de l'Atletico Madrid Sime Vrsaljko, sorti sur blessure lors du quart de finale contre le pays-hôte russe (2-2, 4 t.a.b. à 3), est finalement titulaire, tout comme le gardien Danijel Subasic, mercredi pour la demi-finale du Mondial-2018 contre l'Angleterre d'Harry Kane, à Moscou.

Le sélectionneur Zlatko Dalic avait dit mardi souhaiter s'appuyer sur des joueurs "à 100%" pour le match contre l'Angleterre, qui déterminera l'adversaire de la France en finale du Mondial-2018, dimanche dans le même stade Loujniki.

Sans surprise, le milieu croate sera composé des deux stars du petit pays de 4 millions d'habitants, le Barcelonais Ivan Rakitic et le Madrilène Luka Modric, capitaine. Et le gardien de Monaco Danijel Subasic, déterminant lors du huitième contre le Danemark et lors du quart contre la Russie, tous deux remportés aux tirs au but, tiendra donc bien sa place.

Il devra faire face aux assauts de l'attaque anglaise, emmenée par le capitaine et meilleur buteur du tournoi, Harry Kane, ainsi que du rapide ailier de Manchester City Raheem Sterling. Le sélectionneur Gareth Southgate, acclamé par les supporters anglais à son entrée sur le terrain à 1h30 du coup d'envoi, a reconduit sa défense à trois composée de Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire.

L'Angleterre n'a pas remporté de demi-finale depuis sa victoire en Coupe du monde en 1966, tandis que la Croatie a perdu la seule demie qu'elle a disputé, en 1998 face à la France. Elle s'était alors inclinée sur un improbable doublé du défenseur Lilian Thuram.

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young - Sterling, Kane (cap.)

Entraîneur: Gareth Southgate

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic - Brozovic - Rebic, Modric (cap.), Rakitic, Perisic - Mandzukic

Entraîneur: Zlatko Dalic

Arbitre: Cuneyt Cakir (TUR)



