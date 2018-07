L'ange gardien de l'équipe de France a remis ça ! Comme face à l'Uruguay au tour précédent, Hugo Lloris a enchaîné les parades de grandes classes pour permettre aux siens d?éc?urer la Belgique (1-0), mardi à Saint-Pétersbourg, et de se qualifier en finale du Mondial-2018.

De son côté, le N.9 des Bleus Olivier Giroud a eu plusieurs occasions franches pour ouvrir le score mais c'est d'un défenseur, Samuel Umtiti, qu'est venue le but de la libération sur corner (51e). Heureusement pour l'attaquant tricolore qui s'en serait mordu les doigts après ses nombreux ratés.

Lloris: sur la première frappe d'Eden Hazard, passée de peu à côté (16e), il est déjà sur la trajectoire. Après avoir "boxé" plein d'autorité un ballon juste devant Marouane Fellaini (19e), seul dans la surface, il a réalisé l'un des arrêts du match. Sur un corner mal repoussé, Alderweireld frappe parfaitement en pivot mais le gardien de Tottenham est parfaitement sur la trajectoire (22e). Bien attentif sur un centre dangereux de Kevin De Bruyne (65e) ou une frappe lointaine d'Axel Witsel (81e), il a écoeuré ses adversaires.

Pavard: il a eu du mal d'entrée de jeu face aux fulgurances de Hazard, mais il s'est rapidement repris en faisant une bonne interception devant le N.10 belge (10e). Quand Kylian Mbappé l'a parfaitement servi dans la surface, il pensait avoir ouvert le score mais Thibaut Courtois a réussi sortir sa frappe du bout du pied (40e). Solide.

Varane: grâce à sa vitesse de course, il a pu couvrir certaines situations chaudes. Et sur la puissante frappe enroulée de Hazard, il réussit à dévier de la tête juste ce qu'il faut pour ne pas marquer contre son camp et la mettre au-dessus des cages de Lloris (20e)! Impérial.

Umtiti: dès ses premières interventions en début du match, à l'image de son dégagement sur le fil après un centre vicieux de De Bruyne devant le but (28e), "Big Sam" a montré qu'il était prêt pour le grand rendez-vous. Sur un corner d'Antoine Griezmann au retour des vestiaires, il coupe parfaitement devant Fellaini pour ouvrir le score (51e). L'homme du match.

Hernandez: dans la lignée de ses dernières prestations, il a fait du bien à son équipe grâce à son sens du duel en ne laissant pas le moindre espaces à Nacer Chadli, le remplaçant malheureux de Thomas Meunier. Sérieux.

- Mbappé, le dynamiteur des Bleus -

Kanté : très discret en début du match, il a souffert face à l'intenable duo De Bruyne/Hazard avant de monter en puissance grâce à son excellente lecture du jeu pour chiper des ballons et ensuite relancer très vite en une touche de balle. Précieux.

Pogba: excellent dans les duels face aux gros gabarits belges, il s'est montré aussi très bon dans la dernière passe pour par exemple mettre en orbitre Mbappé (10e, 13e). Encore un match de patron pour "La Pioche".

Matuidi: auteur de la première frappe cadrée du match (19e), il a tenté dans sa position de piston gauche de créer le surnombre dans le dos de Chadli. Premier à lancer le pressing tricolore, il s'est sacrifié pour son équipe à l'image de son impressionnant choc face à Hazard (81e). Remplacé par Corentin Tolisso (86e), qui a failli alourdir le score en fin de match.

Griezmann: il a essayé de jouer entre les lignes dans la position d'un meneur de jeu. Mais il s'est montré trop imprécis dans le dernier geste, à l'image de cette bonne occasion du droit qui s'est envolée (33e). Décevant.

Mbappé: s'il n'a pas marqué, il encore une fois créé des différences monumentales grâce à sa vitesse d'exécution supersonique. Davantage sollicité dans un rôle de passeur plutôt que buteur, l'ailier droit a offert les meilleures occasions du match à Pavard (40e) puis Giroud, à deux reprises notamment avec une roulette-passe incroyable qui a fait lever le stade entier. Thierry Henry a dû apprécier.

Giroud : bien placé mais maladroit de bout en bout. Après avoir mis une belle tête sur un centre de Pavard (32e), passée pas loin des buts de Courtois, il rate l'occasion rêvée offerte par Mbappé, en tombant juste avant de frapper le ballon. Heureusement pour lui, Umtiti a été là pour régler les problèmes offensifs !



AFP