Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Dans une demi-finale de Mondial irrespirable, où il fallait défendre comme des chiens, ils ont tenu la maison bleue et même plus: les défenseurs français Raphaël Varane et Samuel Umtiti ont brillé contre la Belgique (1-0) mardi, avec en prime le but de la victoire pour Umtiti.

Sur un corner tiré par Antoine Griezmann, le défenseur a pris le meilleur sur le Belge Marouane Fellaini, pour inscrire une superbe tête à la 51e minute. C'est le troisième but de Samuel Umtiti en équipe de France, mais de très loin, le plus important de sa carrière, puisqu'il offre une place en finale de Coupe du monde.

Jusqu'ici Umtiti (24 ans et 24 sélections) avait marqué lors de matches sans enjeux, contre l'Angleterre en amical en juin 2017 (3-2) et pendant la préparation du Mondial il y a plus d'un mois contre l'Italie (3-1).

Cette fois, son but est crucial et il intervient alors que son début de tournoi avait suscité des interrogations. A côté de Raphaël Varane, impérial dans cette Coupe du monde, le Barcelonais semblait plus fébrile, peut-être gêné par son genou droit, surveillé de près à cause d'une blessure qu'il traine depuis sa fin de saison avec Barcelone.

- Main coupable -

On se souvient notamment de sa main coupable lors du premier match remporté contre l'Australie (2-1), synonyme de penalty en faveur des Socceroos. Cette fois, le Barcelonais Umtiti, élu homme du match, s'est hissé à la hauteur du Madrilène Raphaël Varane, joueur du Real.

Face à l'armada offensive belge, le fameux trident infernal Eden Hazard, Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku, les deux compères ont tout réussi ou presque, notamment dans la première demi-heure durant laquelle l'équipe de France a beaucoup souffert.

Umtiti a signé deux interventions d'entrée alors que De Bruyne se montrait dangereux. Varane (25 ans et 48 sélections) a de son côté multiplié les têtes défensives, dont une dangereuse à la 19e, où il a failli mettre un but contre son camp en déviant juste au-dessus de la barre transversale d'Hugo Lloris un tir d'Eden Hazard.

En seconde période, la charnière centrale a continué sur le même rythme. Varane a encore été très présent de la tête pour repousser les lancements dans la profondeur des Diables Rouges. Quant à Umtiti, il s'est pris un ballon en pleine mâchoire, mais a réussi à rester debout quelques secondes le temps de le dégager tant bien que mal (72e).

Jusque dans les dernières secondes, alors que la pression était incessante, ils ont résisté à l'armada belge à l'image de Varane, à la 90e, qui repoussait encore un assaut.

La solidité défensive de cette équipe de France avait pourtant été mise en doute face à l'Argentine en 8e de finale. Dans un match un peu fou, les Bleus avaient marqué quatre fois mais aussi encaissé trois buts, dont un d'Angel Di Maria, laissé complètement seul.

- "Objectif, solide" -

Mais les Bleus et le staff avaient plaidé le contexte particulier de cette rencontre face à Lionel Messi. Et outre ces trois buts argentins, les Bleus n'ont pris qu'un but, sur penalty, contre l'Australie (2-1).

Raphaël Varane en avait parlé pendant la préparation: "Notre objectif, c'est d'être d'abord solide. Ça doit être ce que représente l'équipe de France: un adversaire nous voit jouer et se dit +attention cette équipe, c'est solide+".

Il a visiblement été entendu. La solidité est un élément clé de cette équipe de France 2018, grâce à un Hugo Lloris impressionnant dans les cages, que ce soit contre l'Uruguay (2-0) ou la Belgique et à l'infatigable milieu défensif N'Golo Kanté.

Si en prime les défenseurs se mettent à marquer.... Le latéral droit Benjamin Pavard l'avait fait avec un coup de canon contre l'Argentine (4-3), puis Varane de la tête face à l'Uruguay et enfin Umtiti contre la Belgique.

Le statisticien Opta l'a bien noté: "c'est la 1ère fois depuis l'édition 1998 que trois défenseurs différents (Bixente Lizarazu, Laurent Blanc et Lilian Thuram en 98, ndlr) marquent lors d'une même Coupe du Monde en équipe de France".



Par Corentin DAUTREPPE - © 2018 AFP