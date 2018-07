Didier Deschamps "a une bonne étoile, mais il faut lui rendre le mérite" parce que "c'est lui qui a façonné cette équipe" de France qualifiée mardi pour la finale du Mondial-2018, a dit l'entraîneur et ex-joueur Alain Giresse dans un entretien à l'AFP. Pour le consultant sur Radio France, la Belgique défaite 1-0 par les Bleus en demi-finale avait "sûrement laissé des plumes" en quarts.

Q: Est-ce en défendant bien qu'on devient champion du monde?

R: "Ça va être la morale. Mais bon, on ne sait pas encore qui va gagner la coupe... On a mis en place le système qui convient le mieux au potentiel des joueurs, avec un jeu de récupération et de projection immédiate. Les occasions qu'on a eues étaient toutes à partir de pertes de balle belges, pas sur des actions où on prend le ballon, où on le remonte et on désarticule l'adversaire. C'est dans ce jeu que les joueurs sont le plus à l'aise."

Q: Qu'est-ce qui vous impressionne le plus?

R: "Ce qui est impressionnant, et je pense que c'est la patte Deschamps, c'est l'expression collective. Ce n'était pas tout à fait le cas au début, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience de ce qu'est la haute compétition, ils étaient un peu arrêtés, statiques. Ils ont simplifié individuellement le jeu et l'ont mis dans le collectif. Cette année, c'est la part belle aux équipes organisées, en place. Si l'Allemagne, l'Espagne ou l'Argentine ne sont plus là, c'est qu'elles n'ont pas su faire face à ce type de jeu. Les techniciens vont phosphorer afin de tirer des enseignements pour passer outre."

Q: Est-ce que cette équipe vous fait vibrer?

R: "Oui. Il y a plusieurs façons de la regarder. Le supporteur français est heureux, puisqu'elle va en finale. En tant que technicien, je me dis que c'est beau d'arriver à exploiter toutes les possibilités de cette équipe, et à quel niveau: c'est la finale de la Coupe du monde! Si je me replace comme joueur, alors là, on est sur un nuage!"

Q: Quels sont les dangers qui guettent les Bleus dimanche?

R: "On ne maîtrise pas certains paramètres totalement irrationnels. Il y a un facteur réussite: les trois derniers buts marqués par les Français, c'est deux coups de pied arrêtés et une +crouste+ (boulette) du gardien uruguayen. Imaginons qu'on ne marque pas sur coup de pied arrêté, que Lloris ne fasse pas l'arrêt, que Varane ne détourne pas la frappe de Hazard, ça ne voudra pas dire qu'on aura raté notre Coupe du monde, mais dans l'analyse on aurait dit +Oui, mais bon...+. Chez les Belges, il y a eu quand même des défaillances individuelles, De Bruyne, Lukaku... Ils ont sûrement laissé des plumes contre le Brésil. Quand vous battez le Brésil, c'est un peu le Graal. Ça me fait penser au rugby: la France bat souvent les All Blacks en cours de compétition et se fracasse après."

Q: Comme les Bleus face au Portugal en finale de l'Euro juste après avoir sorti l'Allemagne?

R: "Oui, d'une certaine manière. Mais c'est inconscient, totalement involontaire. Nous, on l'a vécu en 1986 (en demi-finale contre la RFA, 0-2, ndlr). On a laissé des plumes sur le plan nerveux et physique contre le Brésil (en quart, 1-1 a.p., 4-3 t.a.b., ndlr), et inconsciemment on s'est dit: +Putain, on a battu le Brésil!+ On se sent costaud."

Q: Vous parliez de réussite, c'est la fameuse chance à Deschamps ?

R: "On peut dire qu'il a une bonne étoile, mais il faut lui rendre le mérite. Même si un entraîneur a sa part de réussite dans le succès, c'est lui qui a façonné cette équipe. Il l'a mise dans le cadre qu'il a défini. Dans le documentaire sur 1998, Aimé Jacquet dit à ses joueurs: +Oh, vous voulez la gagner la Coupe du monde? Eh ben voilà ce qu'il faut faire!" Et je pense que Deschamps leur a tenu aussi ce discours: +Attendez les gars, vous êtes là pour quoi, vous voulez gagner? Alors OK, vous allez me suivre, moi je vais vous emmener à la gagne!+ Au premier tour, c'était: +Vous avez l'ambition d'être champions du monde? OK. Comme vous faites: zéro. Vous avez tout faux, vous êtes hors sujet+."

Q: Y a-t-il des similitudes avec les Bleus de 1998?

R: "La solidité défensive. Mais en 98 il y avait un joueur au dessus, Zinédine Zidane, qu'il n'y a pas dans cette équipe, plus homogène. Difficile de sortir un joueur plus que d'autres."

AFP