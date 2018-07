La presse belge saluait unanimement mercredi le parcours des Diables rouges, avec des "mercis" exceptionnels en Une de grands titres flamands, et égratignait le jeu "fermé" des Français, au lendemain de la défaite de la Belgique en demi-finale du Mondial-2018.

Au constat que "le rêve est terminé" s'ajoutaient un peu partout des commentaires aigres-doux sur les choix tactiques du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, accusé d'avoir verrouillé le match au détriment du spectacle.

"Aux Belges le jeu, aux Français la victoire", estimait ainsi le quotidien flamand De Standaard: "les Bleus ont clairement indiqué dès le début qu'ils n'étaient pas venus pour se soucier du spectacle". "C'est la moindre des préoccupations de Deschamps, son souci était de verrouiller l'affaire", lui faisait écho De Morgen, autre titre néerlandophone.

Pour le quotidien francophone Le Soir, l'équipe de France a été "plus que jamais à l'image de son entraîneur", Didier Deschamps, c'est-à-dire "pas forcément chatoyante mais très impressionnante d'organisation, de maîtrise et d'efficacité". Mardi soir à Saint-Pétersbourg, poursuivait le même édito, on a eu "la quintessence du football moderne, où il n'y a pas de place pour les sentiments mais où tout se joue sur le résultat. Chapeau".

"Le chagrin des Belges": ce titre en forme de clin d'oeil au chef d'oeuvre de l'écrivain belge Hugo Claus barrait la Une du Soir, avec la photo d'un supporteur mordant nerveusement dans le drapeau national. "C'est fini, maar (mais, ndlr) merci", "Merci Duivels (les Diables)": exceptionnellement la presse flamande usait du français pour rendre hommage à l'équipe belge multilingue qui utilise beaucoup l'anglais pour communiquer avec son sélectionneur espagnol Roberto Martinez.

"Diable, c'était bien", remerciait en Une La Libre Belgique, saluant "le travail remarquable" et la discipline des joueurs de l'équipe nationale "qui ont mis leur ego dans leur poche" pour se consacrer au collectif. "A dans quatre ans", concluait l'édito de La Libre.

Eliminée en demi-finale d'un Mondial comme en 1986 au Mexique, la Belgique a encore la possibilité de faire mieux qu'il y a 32 ans en décrochant la 3e place au terme de la "petite finale" programmée samedi.

"La troisième place est aussi très belle", soulignait De Morgen.



