Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Les Croates réclamaient mercredi un "Brexit footballistique", quelques heures avant que leur sélection ne tente de sortir l'Angleterre du Mondial-2018 en demi-finales.

Des magasins ont annoncé qu'ils fermeraient plus tôt, tandis que la plupart des salles de concerts, des cinémas et des théâtres feront relâche pour l'occasion.

"Cette fois, nous allons au bout", prédit Jutarnji List, un des deux principaux quotidiens du pays, qui a réclamé un "Brexit footballistique" et une expulsion de l'Angleterre de la Coupe du monde.

"Contrairement à 1998", quand les "Flamboyants" ("Vatreni") avaient été sortis au même stade de la compétition par la France, "la Croatie n'est pas dans la position de l'outsider", selon le journal. "Flamboyants! Ce soir, tout le pays chante pour vous", promet en Une Jutarnji.

"A une marche du paradis", titre son concurrent Novi List, sur une photo de Luka Modric, mains levées.

Depuis le début du Mondial, le génial milieu croate et ses coéquipiers sont célébrés comme des héros dans le petit pays de 4,1 millions d'habitants.

Les scandales qui empoisonnent depuis des années le football croate semblent oubliés. Plus personne pour venir rappeler les poursuites visant Luka Modric pour "faux témoignage" dans une affaire de malversations.

Liesse en rouge et blanc

Depuis bientôt un mois, les villes croates respirent la joie de vivre, parées de rouge et blanc, pleines des klaxons joyeux des automobilistes qui font flotter les drapeaux sur leur voiture.

Les maillots à damier se vendent comme des petits pains, les badauds se saluent, chantent et plaisantent sans se connaître. Les serveurs sont parés des couleurs croates.

La chanson "Joue ma Croatie, quand je te vois mon c?ur s'enflamme", passe en boucle sur les radios.

La liesse a pris une nouvelle ampleur encore après la victoire aux tirs au but contre la Russie en quarts.

Mardi soir et mercredi matin, 1.000 supporters se sont envolés vers Moscou à bord de vols spéciaux de la compagnie nationale Air Croatia. Ils devraient être environ 10.000 dans le stade Loujniki, dont le Premier ministre Andrej Plenkovic.

Beaucoup de ceux qui restent se masseront devant les écrans géants dressés dans toutes les villes, notamment la place centrale de Zagreb.

"L'ambiance est la même qu'en 1998, peut-être même meilleure", dit Tomislav Suviga, postier de 47 ans qui vient d'acheter un maillot.

"Nous oublions tous nos problèmes", dit Robert Halilovic, 29 ans, propriétaire du café "Cup 98", baptisé en hommage à l'épopée du Mondial-98. En cas de sacre dimanche, il promet qu'il ajoutera 2018 au nom de son café.



