Dimanche à Moscou, l'équipe de France disputera sa troisième finale de Coupe du monde. .. Les deux premières ont été marquées par les coups de tête de Zinédine Zidane, vers le but en 1998 pour dominer le Brésil (3-0), ou sur le torse de l'Italien Marco Materazzi en 2006, pour sortir la tête basse (1-1, 5-3 aux tab).

• Et 1, et 2, et 3-0

12 juillet 1998, à Saint-Denis

Brésil-France 0-3

"Sur les coups de pied arrêtés, ils sont assez dilettantes. Si vous êtes un peu futés et malins, essayez de bouger, de les perturber. Ils n'ont pas une rigueur de marquage énorme", conseille le sélectionneur Aimé Jacquet avant la finale contre le Brésil au Stade de France.

Concentré, Zinédine Zidane écoute religieusement. C'est lui qui marquera les deux premiers buts de la tête, d'abord sur un corner d'Emmanuel Petit (27e), puis de Youri Djorkaeff juste avant la pause. Ces deux buts enivrent déjà tout un peuple, qui ne demandait que ça, mais qui doit encore attendre la seconde période avant d'accrocher enfin une étoile qui manque cruellement aux Bleus.

Au retour des vestiaires, les Brésiliens lancent toutes leurs forces vers l'avant et retrouvent un peu d'espoir après l'expulsion de Marcel Desailly (67e) pour un deuxième carton jaune. Mais les Bleus, portés par leur public, résistent à tout et concluent même le score par un contre éclair et un ultime but d'Emmanuel Petit en fin de match (90e+3). "Et 1, et 2, et 3-0", hurle tout un pays qui fête ses héros. En face il y avait pourtant une incroyable collection de grands joueurs: Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Leonardo... Mais la génération Zidane est née.

• Coup de tête pour une défaite

9 juillet 2006, à Berlin

Italie-France, 1-1 (5-3 aux tab)

Un coup de boule et un grand sentiment de gâchis: voilà ce qu'il restera de cette défaite au goût amer pour les Bleus. Tout commence pourtant parfaitement dans cette soirée du 9 juillet à Berlin. Pour sa dernière apparition en Coupe du monde, le maestro Zidane peaufine son entrée sur scène dans cette finale. Six minutes après le coup d'envoi, Florent Malouda s'effondre dans la surface italienne, après une faute de l'autre homme du match, Marco Materazzi. La panenka sur le penalty, qui frappe la transversale mais franchit tout de même la ligne, bétonne la légende de "Zizou".

Quelques minutes après le but français, Materazzi balance toutefois un coup de tête rageur sur corner et égalise.

L'histoire va en retenir un autre. Pendant les prolongations, Zidane dégoupille à la 108e minute, après s'être chauffé avec Materazzi. "On jouait le même match, on avait marqué tous les deux mais lui était un grand champion et moi j'étais nul (...) C'est comme ça que j'ai perçu ses moqueries et j'ai réagi", racontera l'Italien dans une interview accordée à l'Equipe Magazine, en affirmant avoir lancé à ZZ "je préfère ta putain de soeur".

Zizou craque et lui envoie, sur le torse, le coup de boule le plus célèbre du monde. Carton rouge. A sa sortie, le sélectionneur Raymond Domenech n'a pas un regard pour lui. La suite est terrible, spécialement pour David Trezeguet, le seul à manquer son penalty lors de la séance de tirs au but. Ses larmes et ses excuses devant la foule quelques jours plus tard place de la Concorde à Paris resteront elles aussi dans l'histoire.

