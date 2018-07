Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Tristesse et déception se sont emparées de la Belgique mardi soir après la défaite contre la France (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football, même si le parcours des Diables dans la compétition était salué, notamment par le Premier ministre.

"Merci beaucoup #Belgium !", a tweeté en anglais le chef de la diplomatie belge Didier Reynders qui avait fait le déplacement à Saint-Pétersbourg pour cette demi-finale "historique".

"Bravo @BelRedDevils (les Diables rouges, ndlr) pour vos prestations et de nous avoir fait vibrer jusqu?en 1/2 finale!", a renchéri le Premier ministre Charles Michel, lui aussi sur Twitter.

Dans les "fan zones" et les cafés du royaume, la déception se lisait toutefois sur les visages après cette élimination à seulement deux marches du titre mondial.

"C'est vraiment dommage de perdre contre la France, la poisse nationale belge", déplorait Alice Cordier, 27 ans, dans la "fan zone" de Waterloo, au sud de Bruxelles.

Mais "on est quand même fiers d'être belges!", ajoutait-elle.

"On va en entendre parler pendant cent ans", "on va se faire chambrer par les Français", entendait-on aussi parmi les supporters belges.

Ce n'est que la seconde fois de son histoire que l'équipe nationale belge atteignait un tel niveau dans une Coupe du monde, 32 ans après sa défaite en demie contre l'Argentine de Diego Maradona, au Mexique en 1986.

Pour beaucoup d'observateurs, la "génération dorée" des Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany et autre Thibaut Courtois avait sans doute une occasion unique d'aller jusqu'au bout cette fois.

L'événement de mardi prenait une résonance encore plus particulière avec l'identité de l'adversaire, la France, grand voisin admiré mais aussi parfois décrié pour son attitude condescendante à l'égard des "petits Belges".

"Les regrets sont éternels, ça ne sera pas notre jour de gloire ce 10 juillet", commentaient les présentateurs de la chaîne francophone RTBF au coup de sifflet final.

Mais "merci les Diables, merci de nous avoir permis (...) grâce au foot d'oublier un peu tout et de prendre des moments de plaisir", ajoutaient-ils.



