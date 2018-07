Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le calme avant la tempête: les titulaires de l'équipe de France ont continué à récupérer jeudi après la demi-finale, et avant d'entrer dans la dernière ligne droite menant à la finale de la Coupe du monde dimanche contre la Croatie.

"On a cinq jours, on va passer 48 heures à récupérer", avait annoncé le sélectionneur Didier Deschamps mardi soir à l'issue de la victoire contre la Belgique (1-0). Les familles étaient venues rejoindre le groupe à Saint-Pétersbourg mardi soir, et les Bleus ont rejoint mercredi leur camp de base d'Istra, dans les environs de Moscou, pour une journée de repos.

Jeudi, c'était la reprise au stade de Glebovets, en douceur, avec un entraînement à la carte, le dernier ouvert à la presse. Vendredi, les Bleus auront une séance à huis clos pour leurs toutes dernières foulées dans cette petite enceinte champêtre, et samedi ils s'entraîneront sur la pelouse de la finale, au stade Loujniki de la capitale, avec le premier quart d'heure seulement ouvert aux médias.

Ce jeudi après-midi, sous un franc soleil, l'équipe-type était scindée en deux. Cinq titulaires ont trottiné en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont: Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi. "Grizou" et Hernandez ont parfois chahuté ensemble.

Ces cinq joueurs ont ensuite assisté à la séance des remplaçants depuis le banc, aux côtés du président de la Fédération (FFF) Noël Le Graët.

Matuidi, manifestement bien remis du choc au plexus reçu mardi de la part du Belge Eden Hazard, a fait quelques courses en plus, accompagné sur la fin par Hugo Lloris.

- Umtiti, cuisse bandée -

Le gardien et capitaine faisait partie du groupe des titulaires qui a consacré la séance aux soins, avec Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Seuls Giroud, Pavard et Umtiti, qui portait un bandage à la cuisse droite, sont restés dans la salle attenante au terrain d'entraînement.

Mbappé et Varane en sont sortis pour faire des étirements avec un kiné sur la pelouse, et ont pu assister à la petite opposition que se sont livrée les remplaçants.

Leur session s'est faite avec sérieux mais aussi dans la bonne humeur, commencée par une scène cocasse: Thomas Lemar avait le visage courroucé, et plusieurs de ses coéquipiers s'affairaient auprès de lui. Presnel Kimpembe a fini par le ceinturer et Lemar a reçu une chiquenaude à l'oreille, habituelle punition chez les footballeurs quand ils perdent un pari, un défi ou un petit jeu.

Pendant l'opposition, Steven N'Zonzi a fauché Nabil Fekir, et l'adjoint Guy Stéphan a sifflé penalty. Corentin Tolisso l'a tiré, et Alphonse Areola l'a arrêté. "Bravo, c'est bien !", a alors crié Pogba depuis le banc. Les "coiffeurs" ont terminé par des frappes au but.

Cinq joueurs (Pogba, Fekir, Tolisso, Areola et Dembélé) enfin ont fait le petit jeu de la frappe venant de derrière la cage, qui doit être assez brossée pour entrer dedans (frappe enroulée du gauche ou extérieur du droit). Seuls deux y sont parvenus: Dembélé et N'Zonzi.



