Publié il y a 18 heures / Actualisé il y a 13 heures

L'Anglais Harry Kane est resté bloqué à six buts en tête du classement des buteurs du Mondial-2018, après la demi-finale perdue mercredi contre la Croatie (2-1 a.p.) où il s'est montré inefficace. Héros des "Vatreni", Ivan Perisic (68e) et Mario Mandzukic (109e) ont tous deux porté leur total à 2 réalisations, à un but de Cristiano Ronaldo, Romelo Lukaku et Denis Cheryshev.

