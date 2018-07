L'attaquant de 19 ans Kylian Mbappé est "un des joueurs les plus talentueux que la France ait eue", a estimé son coéquipier Paul Pogba jeudi, à trois jours de la finale de l'équipe de France contre la Croatie.

"Kyky ne m'impressionne pas: je le vois tous les jours à l'entraînement. Il est très jeune et va encore grandir. Il va louper des matches, des fois il ne marquera pas, donc ça ne sert à rien de le critiquer parce qu'on connaît son talent. Il va grandir et apprendre, de ses erreurs aussi. Mais Kyky, c'est un des joueurs les plus talentueux que la France ait eue", a dit "la Pioche" en conférence de presse.

"Il sait qu'il doit défendre aussi, il doit aider l'équipe, et il le fait, avec plaisir aussi. Ca ne l'empêche pas quand il a le ballon de faire du Kylian: provoquer, amener des solutions offensives, accélérer, dribbler, frapper", a-t-il ajouté.

Sur le côté ambitieux du Parisien, Pogba a dit: "Kyky est jeune, mais sur le terrain il n'y a pas de jeune. Même s'il dit que c'est le meilleur, et il ne l'a pas dit, et qu'il le prouve sur le terrain, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. S'il dit qu'il veut gagner des trophées, ce n'est pas de la prétention, c'est ce qu'il veut faire. Il a le talent pour le faire. Il a le droit d'avoir des ambitions, c'est bien à son âge d'en avoir. Il va apprendre, il va gagner en expérience, il est déjà en avance pour son âge. Je lui donne des conseils, mais il est assez mature pour son âge, il comprend déjà des choses que moi je comprenais pas à son âge".

Mbappé a inscrit trois buts dans le tournoi russe, un en phase de groupes (1-0 contre le Pérou) et deux contre l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale (4-3), après avoir provoqué un penalty pour l'ouverture du score.

Les Bleus affrontent la Croatie en finale au stade Loujniki de Moscou, dimanche à 17h00 françaises.



