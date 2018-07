Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le défenseur français Clément Lenglet, passé en deux ans de Nancy au Barça, a indiqué vendredi lors de sa présentation qu'il était venu au FC Barcelone pour "gagner des titres".

"Je veux gagner des titres et je suis dans le meilleur club possible pour gagner des titres", a assuré le jeune joueur de 23 ans dont le transfert du FC Séville au Barça pour cinq saisons et pour 35,9 millions d'euros a été annoncé jeudi.

Lenglet a reconnu devant la presse qu'il allait devoir "s'accoutumer au style de jeu totalement différent du Barça" et qu'il allait faire face à une énorme concurrence avec les habituels titulaires en défense centrale Gerard Piqué et son compatriote Samuel Umtiti.

"Je suis ambitieux mais respectueux de tout le monde. Il y a de très bons joueurs et je vais apprendre d'eux", a-t-il dit.

Le gaucher natif de Beauvais a débuté comme professionnel dans les rangs de Nancy, avec lequel il est monté en Ligue 1. Après à peine quelques mois dans l'élite française, il a été transféré en janvier 2017 à Séville pour un montant estimé à cinq millions d'euros, selon des médias à l'époque.

Rapidement devenu titulaire dans le club andalou, l'athlétique défenseur central (1,86 m pour 81 kg) a disputé 73 matches en à peine un an et demi, suscitant ainsi l'intérêt du Barça.

"Quand tu as la possibilité de jouer dans un stade comme ça, de jouer avec (Lionel) Messi, de jouer la Champions League, d'essayer de la gagner, (...) tout ça te motive pour jouer ici", a souligné Lenglet.

Lenglet est le deuxième recrue du club blaugrana - qui a raté le coche avec Antoine Griezmann resté à l'Atlético - après Arthur, le milieu brésilien du Gremio Porto Alegre.



