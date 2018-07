Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Philippe Tournon a modéré vendredi l'ultime conférence de presse de sa longue carrière de chef des relations avec les médias de l'équipe de France, et a reçu l'hommage notamment d'Antoine Griezmann, qui a salué le "grincheux" et "chouette type".

Philippe Tournon a modéré vendredi l'ultime conférence de presse de sa longue carrière de chef des relations avec les médias de l'équipe de France, et a reçu l'hommage notamment d'Antoine Griezmann, qui a salué le "grincheux" et "chouette type".



Le responsable des relations presse de la sélection (1983-2004 et depuis 2010) raccrochera les micros à l'issue de la Coupe du monde, à 74 ans. Les deux dernières conférences de presse des Bleus dans le tournoi russe, samedi (veille de match) et dimanche à l'issue de la finale contre la Croatie, sont du ressort de la Fifa.

Alors qu'un journaliste mentionnait cette dernière "conf" dirigée par Tournon, à Istra dans les environs de Moscou, Griezmann assis à ses côtés a lancé: "Yes! Enfin! Non je rigole (rires)! Fifi c'est un bon, c'est notre petit grincheux".

"Avant chaque conférence de presse, il dit un peu les questions qui vont être posées, il est pro dans ce qu'il fait. Même s'il est un peu grincheux et qu'il ne sourit pas trop, c'est vraiment un chouette type", a développé "Grizou".

Juste avant, Blaise Matuidi avait aussi eu des mots pour le chef de presse: "Je l'ai connu en 2010, on a passé beaucoup de temps ensemble, il a été parfois dur"... "Mais juste", le coupe Tournon... "J'étais souvent en retard, il était là pour me tirer les oreilles, pour que vous soyez heureux", a repris le milieu avec le sourire à l'adresse des journalistes.

"Il a été une part importante dans le projet de l'équipe de France durant toutes ces années, bravo Philippe"... "C'est bien on va s'arrêter là", le coupe de nouveau Tournon, manifestement ému... "en espérant que ça finisse en apothéose dimanche", ajoute Matuidi.

A l'issue de cette dernière "conf" vendredi, les journalistes français se sont levés et ont applaudi le chef de presse.

Journaliste à France Football et L'Equipe de 1966 à 1982, Philippe Tournon avait ensuite créé le poste de chef de presse des Bleus. Il a occupé le poste jusqu'à l'arrivée de Raymond Domenech à la tête des Bleus en 2004.

Rappelé par Laurent Blanc en 2010, il a poursuivi avec Didier Deschamps sa mission qui s'achèvera dimanche.



- © 2018 AFP