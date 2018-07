L'expérimenté milieu Blaise Matuidi s'est dit vendredi "surpris" par les jeunes latéraux Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, qui "l'épatent", à deux jours de la finale de Coupe du monde de l'équipe de France contre la Croatie.

"Oui, honnêtement, je suis surpris. Normalement quand on arrive en équipe de France, il faut une année voire deux pour se fondre dans le moule, et eux sont arrivés sans pression, ils ont joué avec leurs qualités", a-t-il dit en conférence de presse.

"Etre aussi bon dans une grande compétition avec une certaine pression, pour leur jeune âge, c'est fantastique. Bravo à eux, on ne les attendait pas et ils ont répondu présent au bon moment pour eux et pour nous. Franchement, ils m'épatent", a ajouté Matuidi. Pavard et Hernandez, 22 ans tous deux, sont apparus pour la première fois en Bleu respectivement en novembre et en mars, et comptent 11 sélections chacun. Pavard (Stuttgart) a inscrit le but de l'égalisation à 2-2 contre l'Argentine en 8e de finale (4-3), et Hernandez (Atlético Madrid) a été aligné lors de tous les matches en Russie, y compris celui des "coiffeurs" contre le Danemark alors que les Bleus étaient déjà qualifiés.

Les deux latéraux, formés au poste de défenseur central, ont intégré les couloirs du onze-type en en évinçant les deux joueurs pressentis pour être titulaires, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy.



- © 2018 AFP