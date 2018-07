Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Paul Pogba "c'est le feu, moi c'est plus l'eau", sourit Raphaël Varane.

Les deux joueurs ont longtemps traîné comme un boulet leurs réputations opposées, entre l'exubérant milieu de terrain et le défenseur lisse, jusqu'au Mondial où ils s'affirment comme de vrais chefs.

. Pogba, l'atout flammes

Juste avant le début du Mondial, il avait presque fait sourire quand, dans son style inimitable, le milieu de 25 ans avait clamé sur Canal Plus: "On va prendre les rênes de l'équipe de France, on va essayer d'être patron". Comment, patron, Paul Pogba? Lui qui affichait jusque là des performances au mieux irrégulières en Bleu et sortait d'une saison compliquée à Manchester United, où Jose Mourinho lui a fait goûter du banc de touche?

L'émergence de Corentin Tolisso avait même fait planer, un temps, un doute quant à une place pour lui dans le onze français. Mais Didier Deschamps a conforté le grand et talentueux milieu de terrain, qui le lui a bien rendu lors d'un Mondial enfin au niveau de ses ambitions... Et du battage marketing qui l'accompagne depuis son transfert XXL à Manchester United, en 2016 contre plus de 100 millions d'euros.

C'est sans doute ce qui a longtemps été retenu de Pogba, natif de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne): ses excentricités sur et hors du terrain, tout comme ses ambitions très hautes et assumées qui ont longtemps remisé au second plan son niveau.

"On en a peut-être trop fait quand il est arrivé, sans lui laisser le temps de digérer ça", observe auprès de l'AFP l'entraîneur avec lequel il est devenu champion du monde des moins de 20 ans, en 2013, Pierre Mankowski. "Comme il était déjà bon, on voudrait aujourd'hui qu'il soit encore meilleur, qu'il soit exceptionnel."

Pour sa 60e sélection, il lui reste une finale à réussir, dimanche face à la Croatie des cracks Luka Modric et Ivan Rakitic, mais sa Coupe du monde est en train de rallier tout le monde à sa cause: propre, présent dans les duels, sans fioriture, il compose avec N'Golo Kanté et Blaise Matuidi un milieu de terrain redoutable.

Et le grand Pogba (1,91m) ne s'obstine plus à vouloir attirer la lumière. Kylian Mbappé ? "Il a beaucoup plus de talent que moi", concède-t-il. Son admiration pour Ronaldinho ? "Je ne suis pas Ronaldinho, je ne le serai jamais, je suis Paul Pogba de Roissy-en-Brie, Roissy la Source, et j'espère ramener cette Coupe à la maison!"

. Varane, "taille patron"

Raphaël Varane est également du genre précoce. En 2011, quand il signe avec le Real Madrid, le joueur formé à Lens n'a que 18 ans et passe le bac ES...

"Attention génie", titre la presse en mars 2013, quand il fait ses premiers pas en Bleu à 19 ans, en même temps que Pogba contre la Géorgie (3-1), en qualifications pour la Coupe du monde.

Au fil des saisons, le défenseur au physique de gendre idéal se forge pourtant une image de joueur ultra-doué, mais un peu trop gentil sur le terrain, pas forcément du genre à s'imposer dans les moments chauds.

En quart de finale du Mondial-2014, son duel perdu de la tête sur le but du futur champion du monde allemand Mats Hummels renforce encore un peu plus cette réputation, qu'il traîne depuis comme un boulet.

Jusqu'à la Coupe du monde en Russie, la question revient en boucle quand le vice-capitaine des Bleus se présente devant la presse. Pas l'image d'un leader ? "C'est vous qui le dites (sourire). Il y a différents types de leader, de façons d'être. Il n'y a pas besoin de toujours parler fort ou de chercher la lumière pour faire passer des messages", réplique-t-il inexorablement.

A 25 ans et 48 sélections, Varane a répondu sur le terrain avec une Coupe du monde impeccable et une revanche sur 2014: sa superbe tête contre l'Uruguay, en quart de finale, pour montrer la voie aux Bleus (2-0).

En demi-finale, il a encore été impérial en enchaînant les gestes défensifs face à l'armada offensive de la Belgique (1-0). Le voici en finale de Coupe du monde à Moscou, où il devra apporter toute l'expérience acquise au Real et son impressionnant palmarès riche notamment de quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018), même s'il était blessé et absent de la finale en 2016.

En interne, tous les joueurs saluent sa mue. Parmi eux, un autre "taulier", Blaise Matuidi: "Raphaël, oui, on peut dire qu'il a évolué, il a pris de l'envergure dans le vestiaire et sur le terrain. On le sent vraiment taille patron. Il s'extériorise beaucoup plus, ça nous aide énormément".



