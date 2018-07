Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'attaquant de Las Palmas (D2 espagnole) Loïc Rémy s'est engagé pour deux saisons avec Lille (L1), a informé vendredi le club nordiste.

L'attaquant de Las Palmas (D2 espagnole) Loïc Rémy s'est engagé pour deux saisons avec Lille (L1), a informé vendredi le club nordiste.



L'international français de 31 ans (30 sélections, 7 buts), formé à Lyon, revient dans l'Hexagone après plus de cinq années à l'étranger.

"Loïc est une belle recrue pour nous, une bonne opportunité que nous avons su saisir. On recrute aujourd?hui un attaquant de référence, avec beaucoup d?expérience", s'est félicité le directeur général des Dogues, Marc Ingla.

Rémy, qui s'était révélé à Nice en 2008-2009, avant de confirmer à Marseille de 2010 à 2012, avait rejoint l'Angleterre et les Queens Park Rangers en janvier 2013. Il avait ensuite évolué une saison en prêt à Newcastle (2013-2014), puis deux à Chelsea, où il avait peu joué (2014-2016).

Prêté à Crystal Palace en 2016-2017, il ne s'était pas imposé et avait décidé la saison suivante de rebondir dans le championnat espagnol, à Las Palmas (13 matches, 6 buts) d'abord, puis en prêt à Getafe de janvier à mai 2018 (11 matches, 3 buts).

La relégation en D2 du club des Canaries a alors précipité son départ et le Losc, qui était en concurrence avec Nice, a réussi a attiré l'attaquant, qui va tenter de se relancer en Ligue 1.

"Ca me fait vraiment plaisir de revenir en France, dans un championnat qui me manquait et signer au Losc, un vrai grand club français, qui possède une histoire forte en Ligue 1. Je suis vraiment content et impatient de commencer à travailler dans ces très bonnes conditions au Domaine de Luchin. J?ai aimé le discours du club, son projet", a souligné Rémy.

Le natif de Rillieux-la-Pape (Rhône), qui avait notamment disputé le Mondial-2014 avec l'équipe de France, n'a plus été sélectionné depuis un match amical en octobre 2014 en Arménie, remporté (3-0) et au cours duquel il avait marqué le dernier de ses 7 buts en Bleu.

Rémy est le troisième attaquant recruté par le Losc à l'intersaison après Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba.



- © 2018 AFP