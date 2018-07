"Quand on est face à des joueurs aussi doués, on ne peut rien dire de négatif", a assuré vendredi le président de la Fifa Gianni Infantino au sujet du Brésilien Neymar, moqué dans le monde entier pour excès de simulation lors du Mondial-2018.

"C'est un grand joueur, un grand talent, quand on est face à des joueurs aussi doués, on ne peut rien dire de négatif et Neymar est l'un d'entre eux", a débuté Infantino lors d'une conférence de presse au stade Loujniki de Moscou où la France affrontera la Croatie dimanche en finale de la Coupe du Monde.

"Mais..." a quand même nuancé Gianni Infantino, avant d'observer un silence un peu gêné, comme s'il cherchait ses mots, ce qui a fait sourire l'assistance. "Bien sûr, je pense qu'il nous montrera davantage de ses vrais talents pour le foot à l'avenir", a-t-il ensuite ajouté, sourire aux lèvres.

Jeudi, le triple Ballon d'Or Marco Van Basten, membre du groupe d'étude technique (TSG) de la Fifa, avait taclé le Brésilien éliminé dès les quarts de finale du Mondial et surtout tourné en ridicule sur internet pour sa tendance à beaucoup en rajouter en cas de contact.

"Ce n'est pas une bonne attitude dans l'ensemble, il est mieux de faire de son mieux, s'il y a trop de théâtre cela ne va pas vous aider, Neymar devrait comprendre cela", avait observé le Néerlandais de 53 ans, Ballon d'Or 1988, 1989 et 1992.



AFP