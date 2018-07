Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

L'ailier suisse de Stoke City Xherdan Shaqiri s'est engagé avec Liverpool, a annoncé vendredi le club anglais évoluant en Premier League.

L'Helvète de 26 ans a passé sa visite médicale vendredi avant de signer un contrat à "long terme" dont la durée n'a pas été précisée par les Reds, mais qui serait selon la presse anglaise de cinq ans et pour un montant d'environ 13 millions de livres, soit près de 15 millions d'euros.

"Je suis vraiment heureux d'être ici. C'est un énorme club avec une grande histoire, de grands joueurs et un entraîneur fantastique", a-t-il savouré.

Son nouveau coach, l'Allemand Jürgen Klopp, a vanté ses qualités: "Il a de la vitesse et des qualités, il a le bon niveau d'arrogance sur le terrain, un vrai courage à vouloir le ballon et influencer les choses. Ce sont des impératifs pour (pouvoir) jouer avec nous".

Le Suisse vient de participer au Mondial-2018, où il a été éliminé en huitième de finale par la Suède après avoir été au coeur d'une polémique pour avoir célébré un but en mimant des doigts l'aigle à deux têtes qui orne le drapeau de l'Albanie, lui qui est né au Kosovo.

Avec Stoke où il est resté trois ans, Shaqiri aura marqué quinze buts et délivré quinze passes décisives, dont huit buts cette saison, insuffisant pour maintenir les Potters en Premier League.

Il ajoute une seconde étape à son parcours en Angleterre, après avoir évolué à Bâle, son club formateur, puis au Bayern Munich et à l'Inter Milan.



