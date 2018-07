Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce samedi 14 juillet 2018 les gares de Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Joseph seront aux couleurs bleu blanc rouge, pour soutenir l'équipe de France. Toute la journée de samedi, des babyfoots en libre-service seront mis à disposition des usagers dans les gares de Saint-Denis et de Saint-Pierre, histoire de vivre les émotions de nos champions et tenter une nouvelle expérience conviviale en gare en attendant le bus.

