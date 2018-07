La Belgique a endossé ses plus beaux habits, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois titulaires, face à l'Angleterre de Harry Kane, remaniée à moitié, en vue du match pour la troisième place du Mondial-2018, samedi (16h00, heure de Paris.

Galvaudée, la rencontre pour le bronze? Les deux sélectionneurs, quelques jours après la déception d'une demi-finale perdue, ont en tout cas aligné leurs meilleurs atouts à Saint-Pétersbourg.

Côté belge, Roberto Martinez a réintégré le latéral droit Thomas Meunier, suspendu contre la France (1-0), et titularisé le jeune milieu Youri Tielemans, 21 ans. Ces deux changements ont relégué Marouane Fellaini et Moussa Dembélé sur le banc.Le trident offensif des Diables, Romelu Lukaku-Eden Hazard-Kevin de Bruyne sera bien sur le terrain au coup d'envoi, avec la promesse d'un duel enflammé face à l'Anglais Harry Kane, le meilleur buteur du tournoi (6 buts).

S'il n'a pas touché à l'attaque, maintenant Raheem Sterling aux côtés de Kane, Gareth Southgate a revu sa copie en défense. Le central Phil Jones, et les latéraux Danny Rose et Fabian Rose font ainsi leur apparition.Au milieu, Eric Dier et Ruben Loftus-Cheek débuteront, au contraire de Jesse Lingard et Dele Alli, qui avaient pris part à la demie perdue contre la Croatie (2-1).

Le gardien Jordan Pickford, héros de la séance de tirs au but contre la Colombie en 8es, et Kieran Trippier, auteur d'un magnifique coup franc au match précédent, seront aussi de la partie.La Belgique, si elle s'impose, obtiendrait son meilleur résultat en Coupe du monde, alors que l'Angleterre cherche à monter sur le podium pour la deuxième fois après son unique sacre en 1966.

Les compositions de Belgique - Angleterre

Belgique: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, Chadli - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (cap)

Entraîneur: Roberto Martinez (ESP)

Angleterre: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Dier, Delph, Loftus-Cheek, Rose - Sterling, Kane (cap)

Entraîneur: Gareth Southgate (ENG)

Arbitre: Alireza Faghani (IRI)



AFP