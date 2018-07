Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Une meilleure performance en Coupe du monde pour terminer.

.. La Belgique a dominé l'Angleterre (2-0), samedi à Saint-Pétersbourg, et termine à la troisième place du Mondial-2018, son meilleur résultat en treize participations.

La "génération dorée" menée par Eden Hazard, buteur, et Kevin de Bruyne a surmonté la déception de la demi-finale perdue contre la France mardi (1-0) pour enfin monter sur le podium d'une grande compétition, après plusieurs années de résultats en-deça de son énorme potentiel.

Les Diables concluent sur une bonne note un Mondial historique pour eux: meilleur classement après la 4e place de 1986, records de buts marqués (16), de victoires (6) et un exploit contre le Brésil en quarts (2-1) qui a surpris le monde...

Surtout, les hommes de Roberto Martinez ont pris rendez-vous avec l'avenir. Ils quittent la Russie avec la conviction de pouvoir viser plus haut à l'Euro-2020, leur prochain grand objectif.

L'Angleterre, aussi, a marqué les esprits de Saint-Pétersbourg à Londres, où ses supporters se sont pris de passion pour leur jeune sélection, totalement revigorée après la défaite humiliante de l'Euro-2016 contre l'Islande en huitièmes de finale.

Le sélectionneur Gareth Southgate a aussi pu mesurer ce qu'il manque aux Trois lions pour jouer avec les plus grands: notamment une meilleure efficacité offensive; Harry Kane, pourtant meilleur buteur du mondial au moins jusqu'à dimanche (6 buts) est resté muet lors des trois derniers matches.

Pourtant, les occasions n'ont pas manqué contre la Belgique mais l'attaquant de Tottenham a raté sa seule tentative, sur une demi-volée croisée (23).

- Meunier va trop vite -

C'est d'ailleurs... un défenseur, Eric Dier, qui s'est montré le plus dangereux. En duel face à Thibaut Courtois, il a effacé d'un tir piqué le portier, mais Toby Alderweireld vint sauver sur sa ligne le but tout fait (70).

Face au manque de réussite anglais, la Belgique n'a pas eu à forcer son talent, opérant en contres, plus ou moins sentis, plutôt que d'offrir un jeu léché.

Thomas Meunier a offert un avantage rapide aux Diables (4), en reprenant comme un avant-centre un centre de Nacer Chadli. Le joueur du PSG est devenu le 10e buteur belge du tournoi - un record sur une Coupe du monde, partagé avec la France 1982 et l'Italie 2006, selon le statisticien Opta.

De Bruyne, sur une frappe déviée (11), Alderweireld (35) ou Meunier (80) auraient pu plier plus rapidement le match, mais l'honneur est finalement revenu au capitaine, Eden Hazard, l'un des grands bonhommes du tournoi et sûrement l'un des grands agitateurs du marché des transferts à partir de lundi.

Le N.10 de Chelsea, servi par De Bruyne, déposait Phil Jones pour ensuite tromper Jordan Pickford du droit (82).

Hazard clamait après la défaite contre la France que la Belgique "était la plus belle équipe" de la Coupe du monde. Faute de mieux, avec sa troisième place, la "génération dorée" offre à son pays le meilleur classement de son histoire.



