A 22 ans, il est apparu brièvement dans un film de prison, dans le costume de gardien.

A 43 ans, l'Argentin Nestor Pitana sera dimanche l'un des acteurs principaux de la finale de la Coupe du monde France-Croatie, maillot d'arbitre sur ses épaules carrées, sifflet à la bouche.

Avant d'être un arbitre Fifa depuis 2010, après des études de professeur d'éducation physique, l'homme a eu plusieurs vies. Secouriste à Buenos Aires, gardien de sécurité, et donc figurant comme gardien de prison -- il faut avoir de bons yeux pour le distinguer à l'arrière plan au détour d'une scène -- dans un film d'action argentin en milieu carcéral, "La Furia".

Gestes démonstratifs, mâchoires serrées, haute stature (1,93 m), Pitana "est un roc", comme l'a dit Pierlui Collina, patron des arbitres de la Fifa. Choisi pour la qualité de ses matches, l'homme né à Corpus Christi, au Nord-Est de l'Argentine, a aussi sans doute été élu car il ne se laisse pas intimider.

"Nous ne voulons pas que les joueurs aillent voir l'arbitre, pour protester ou réclamer, ça n'arrivera pas avec Nestor Pitana", avait encore confié Collina, selon des propos rapportés par le journal argentin Clarin.

Pitana est seulement le deuxième arbitre dans l'histoire de la Coupe du monde à diriger le match d'ouverture et la finale. Le précédent et seul directeur de jeu à avoir eu cet honneur était aussi un Argentin, Horacio Elizondo, en Allemagne en 2006, resté célèbre pour avoir exclu Zinédine Zidane en finale après son fameux coup de tête sur le torse de Marco Materazzi.

- "Tout donner" -

Comment Pitana a-t-il réagi à sa nomination pour la finale ? "Cette émotion, c'est comme le jour où on m'a annoncé que j'allais être papa", a-t-il raconté dans le journal argentin Ovacion.

"C'est une partie unique, spéciale, pour les joueurs, les arbitres, les fans, pour tout le monde. Il n'y a pas une recette particulière pour l'aborder, nous sommes prêts (lui et son équipe arbitrale) pour tout donner, pour que ce soit une grande finale", a-t-il encore exposé dans une petite vidéo diffusée par la Fifa.

Au Brésil 2014, Pitana, avait arbitré quatre rencontres. En Russie, la finale de dimanche à Moscou ce sera sa cinquième rencontre, et la deuxième fois qu'il supervisera un match de la France, qui a pourtant éliminé son pays de naissance en 8e de finale.

Pour les béotiens, ce choix de la Fifa peut surprendre mais rien dans les règlements ne l'interdit. Les Bleus, sous son sifflet, se sont imposés 2 à 0 en quart de finale du Mondial russe contre l'Uruguay. Mais Pitana, il y a quatre ans, avait officié lors du quart de finale des Bleus contre l'Allemagne, mauvais souvenir français cette fois (élimination 1 à 0).



