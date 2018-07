Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Un but qui coûte très cher! L'enseigne d'électroménager Krëfel va devoir rembourser les télés achetées par "des milliers de clients" dans le cadre d'une campagne pour le Mondial-2018 après que Eden Hazard a inscrit samedi le 16e but belge du tournoi.

"Nous l'avons fait! Nos Diables ont marqué plus de 15 +goals+ lors de la Coupe du Monde en Russie! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision!", a écrit l'entreprise belge sur son compte Twitter.

Dans une opération qui a beaucoup fait parler d'elle, Krëfel s'était engagé à rembourser les téléviseurs de plus de 55 pouces achetés entre le 26 avril et le 17 juin si la Belgique inscrivait plus de 15 buts lors de la compétition.

Grâce à la réalisation tardive d'Eden Hazard (82e) dans la "petite finale" pour la troisième place contre l'Angleterre (2-0), le compteur a atteint 16 "goals"...

"Mes amis ont acheté une télévision là-bas et je pense à ça (aux 16 buts). Je veux marquer beaucoup de buts pour offrir une télé gratuite à mes amis", avait déclaré Dries Mertens avant le 8e de finale face au Japon.

Krëfel remboursera ses clients bon parieurs sous forme de bons d'achat, selon la presse belge.



