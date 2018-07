Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

L'équipe d'Angleterre, quatrième du Mondial-2018 en Russie, y a été "très bien traitée par tout le monde", a assuré samedi le sélectionneur Gareth Southgate, alors que l'ombre des tensions diplomatiques entre Moscou et Londres a plané sur la sélection durant toute la compétition.

"On a beaucoup parlé des relations entre nos deux pays, mais d'un point de vue personnel, nous n'aurions pas pu recevoir un meilleur accueil. Nous avons vécu une formidable expérience et je pense que tous nos supporteurs aussi", a lancé le sélectionneur des Three Lions, sans avoir pourtant été interrogé sur la question lors de la conférence de presse ayant suivi la défaite anglaise contre la Belgique (2-0) lors du match pour la troisième place.

"Nous avons été très bien traités, par tout le monde ici", a-t-il ajouté, assurant également que "les bonnes questions avaient été posées" par les journalistes russes aux joueurs et au staff anglais.

Le Royaume-Uni avait décidé dès mars de ne pas envoyer de délégation politique ni de membre de la famille royale en Russie, pour protester après l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille, dont Londres accuse Moscou. Une accusation dont la Russie s'est vigoureusement défendue, Moscou accusant le Royaume-Uni de vouloir discréditer le Mondial.

Londres avait réaffirmé sa position et demandé de nouvelles explications à Moscou après que deux citoyens britanniques ont été exposés selon le Royaume-Uni au même agent innervant, le Novitchok. L'une des deux victimes, Dawn Sturgess, une mère de trois enfants âgée de 44 ans, est décédée à l'hôpital dimanche soir.



