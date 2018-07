Du stress, la fierté d'un "petit pays" et du champagne quoiqu'il arrive: au Ponton Milan, place forte des Croates de Paris, les supporteurs rouges et blanc se rassemblaient dimanche après-midi pour vivre ensemble la finale, sous les moqueries bon enfant de passants tricolores.

"Ici, c'est la fan zone croate du XIIIème. Sans passeport croate, tu rentres pas", rigole le patron de cette péniche du sud-est parisien, Joseph Anticevic, qui a sorti les drapeaux et la "sahovnica", le damier rouge et blanc.

En début d'après-midi, ce Croate de 48 ans sert des "chevape", des boulettes de viande croates, à ses invités autour du barbecue.

Et il a prévu le champagne : "On le boira, qu'on gagne ou qu'on perde". Il pouffe: "Mais si on gagne, je pense que certains vont finir dans la Seine".

Quelle que soit l'issue du match, le patron vise en tout cas le prix de l'ambiance. "On a plein de chants, on rit beaucoup, on boit beaucoup. Tout ce que les Français savent pas faire !", plaisante-t-il.

Les Bleus partent "ultra-favoris", reconnaît cet ancien boxeur amateur. Mais en face, "la Croatie, c'est un vieux diesel, il faut qu'il chauffe et ensuite l'équipe est lancée."

Derrière ses larges épaules habillées du maillot national, il s'avoue "vachement tendu. J'ai hâte que ça se finisse aux penalties et que les Croates gagnent", rigole-t-il. "Champions du monde après quatre prolongations en phase finale, ce serait du jamais vu !"Mais pour lui, son pays "a déjà gagné en atteignant la finale". "On parle partout de la Croatie, un petit pays de 4 millions d'habitants. Des personnalités comme (le rappeur américain) Snoop Dogg s'affichent avec le maillot croate, c'est déjà une victoire !"

Depuis le pont de Bercy, en surplomb de l'embarcation, les supporters français qui passent moquent l'adversaire à coups de cornes de brume et de "Allez les Bleus".

D'origine albanaise, Rémi Vuka vient de s'acheter un maillot à damier. "Il manque du bleu et un coq sur ce t-shirt !", lui lance une cycliste à la volée."Je me suis fait pas mal chambrer en venant ici", sourit l'étudiant en informatique de 24 ans.

Il ne crie pas victoire avant le match, mais y croit. "Quand tu vois Modric taper un sprint à la 120ème minute contre la Russie, tu comprends que tout est possible avec cette équipe".

Pour Ivan Cindric, un Français né de parents croates, le onze croate a l'occasion de montrer "son âme de mousquetaires : un pour tous, tous pour un", explique-t-il fièrement. "Avec la Croatie, il y a une seule âme sur le terrain, représentée par 11 joueurs et 4 millions d'habitants."



