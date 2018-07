Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Contesté au début de la Coupe du monde, Paul Pogba a mis tout le monde d'accord, en étant monumental dans l'entrejeu et surtout en inscrivant, à 25 ans, le plus beau but de sa carrière, celui qui a fait retomber la pression croate en finale de la Coupe du Monde dimanche.

"Les jambes ne tremblent pas. On connaît nos qualités. Tous les joueurs qui sont là ont rêvé de ça, ce n'est pas maintenant que les jambes vont trembler", avait-il assuré dimanche sur Téléfoot. Les Français ont quand même un peu tangué, car la Croatie a vendu chèrement sa peau dimanche en finale (4-2).

Mario Mandzukic a marqué contre son camp dès la 18e minute. Ivan Perisic a égalisé dix minutes plus tard. Antoine Griezmann a transformé un penalty crucial, accordé après d'irrespirables minutes de recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Les Croates ont pris d'assaut le but d'Hugo Lloris jusqu'à la mi-temps, puis dès le retour des vestiaires.

- Premier but lors du Mondial -

Ce n'est qu'à la 59e minute que les supporters français ont pu souffler un peu. Après une tête d'Olivier Giroud, une autre de Steven N'Zonzi, Pogba lance Kylian Mbappé dans la profondeur, le Parisien rend fou ses vis-à-vis, la défense repousse une fois, deux fois... Et Paul Pogba, du gauche et de l'entrée de la surface, trompe le gardien croate Danijel Subasic (3-1). Ouf!

Jusque-là, le milieu de Manchester United originaire de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) n'avait pas encore marqué lors de cette Coupe du Monde. En revanche, il a été décisif défensivement, remportant des duels féroces lors des matches à élimination directe et donnant de la voix pour motiver les troupes.

"Je suis plus à l'aise pour parler devant le groupe, je suis assez écouté, les plus anciens m'écoutent et m'encouragent à parler. J'ai cette petite confiance en plus qui m'aide à parler dans le vestiaire", avait-il encore dit dans Téléfoot dimanche.

Et dire qu'il avait fait sourire, au début de la préparation pour la Coupe du monde, quand il avait employé des mots similaires sur Canal Plus: "On va prendre les rênes de l'équipe de France, on va essayer d'être patron", avait-il clamé.

- Plus affable, moins exubérant -

Transféré contre plus de 100 millions d'euros de la Juventus Turin à Manchester United en 2016, il sortait d'une saison compliquée en club où son entraîneur, le Portugais Jose Mourinho, l'avait notamment laissé sur le banc pour quelques belles affiches.

Et en équipe de France, ce gros caractère dont l'exubérance et l'excentricité sont régulièrement mises en avant par son équipementier Adidas, a souvent déçu par des performances irrégulières. Son sélectionneur Didier Deschamps l'a d'ailleurs rappelé à l'ordre à de multiples reprises, en privé comme publiquement.

L'émergence de Corentin Tolisso a même posé un temps la question d'un maintien en place du joueur aux 60 sélections - dans la presse, pas dans l'esprit de Deschamps.

Lors de cette Coupe du monde, il s'est montré moins "foufou", affable avec la presse, mais aussi plus taquin. "+L'équipe où on a des doutes, l'équipe qui ne joue pas ensemble+... On garde ces messages qu'on a reçus au début de la compétition, ce sera notre force pendant la finale", avait-il dit, en référence aux critiques sur le jeu français.

- Meilleur jeune 2014 -

Meilleur jeune du Mondial-2014, malgré une élimination dès les quarts de finale avec des Bleus en construction, il a martelé avant la finale que la défaite en finale de l'Euro deux ans plus tôt contre le Portugal (1-0, a.p.) avait servi de leçon.

"Quand on a gagné contre l'Allemagne", 2-0 en demi-finale, "on pensait que c'était ça la finale", a-t-il expliqué récemment. "Contre les Portugais, avec leur parcours, on s'est dit que c'était gagné d'avance, c'était ça notre erreur."

Cette fois, les Bleus se sont battus jusqu'au bout et lui n'a pas été le dernier à le faire. "Moi, je n'ai pas d'étoile, elle est sur le maillot mais je ne l'ai pas gagnée, et j'ai envie d'aller la chercher, comme tous les joueurs", avait-il expliqué. Elle est là, cette deuxième étoile, et difficile de dire que "Paulo" ne l'a pas méritée.



