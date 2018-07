Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'équipe de France, qui a remporté dimanche la Coupe du monde de football, descendra les Champs-Elysées lundi vers 17H00, avant d'être reçue par le président de la République au palais de l'Elysée, a annoncé dimanche la préfecture de police de Paris.

"Près de 2.000 effectifs seront mobilisés pour la sécurisation de l'événement" sur les Champs-Elysées, a précisé la préfecture de police, qui "a préparé un dispositif spécifique pour assurer la sécurisation générale de l'événement, prévenir les troubles à l'ordre public et empêcher les débordements".

Les Bleus descendront la prestigieuse avenue depuis le plateau de l'Etoile jusqu'au rond-point des Champs-Elysées.

L'équipe de France, qui a été sacrée dimanche soir en battant la Croatie 4 à 2, imitera ses glorieux aînés qui, le 13 juillet 1998, avaient défilé au même endroit à bord d'un bus à impériale, acclamés par un demi-million de personnes.

Des mesures d'interdiction de la circulation seront mises en oeuvre lundi dans ce secteur dès 08h00, avant d'être progressivement élargies au fil de la journée.

"A partir de 15h00, ou plus tôt si les circonstances l'exigent, toute circulation sera impossible à l'intérieur d'un périmètre délimité par les voies suivantes: place de la Madeleine, rue Duphot, rue Saint-Honoré, rue des Pyramides, avenue du général Lemonnier, pont Royal, quai Anatole France, quai d'Orsay, pont Alexandre III", a précisé la préfecture de police dans un communiqué.

"L'usage de fumigènes, d'artifices, de bouteilles en verre ou la consommation d'alcool sont interdits dans le secteur des Champs-Elysées et les sacs ou objets volumineux déconseillés", a souligné la PP.

Celle-ci recommande également de se munir de bouteilles d'eau, en raison des fortes chaleurs attendues lundi.



