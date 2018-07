Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Plusieurs dizaines de milliers de supporteurs de l'équipe nationale belge ont fêté dimanche à Bruxelles le retour des "diables rouges" et leur troisième place au Mondial de football, mais le ressentiment anti-français restait profond, quelques heures avant la finale opposant les Bleus à la Croatie.

La Grande Place de Bruxelles était noire jaune rouge à 15H00 (13H00 GMT). Huit mille personnes, nombre maximal autorisé pour des raisons de sécurité, avaient bravé un soleil de plomb pour saluer les joueurs et des écrans géants avaient été installés sur les places avoisinantes pour permettre de suivre la cérémonie, puis la finale. Près de 40.000 personnes ont applaudi le passage des Diables, a annoncé la police de Bruxelles

Les 23 joueurs rentrés de Russie samedi soir ont d'abord été reçus par les souverains belges, puis ont gagné l'Hotel de Ville sur la Grande Place au coeur de Bruxelles à bord d'un bus découvert. Cornet de frites et bière, selfies avec les édiles, puis chacun des joueurs est apparu sur le balcon, ovationné par la foule.

"La génération dorée a donc réussi son pari : détrôner pour de bon les héros mexicains de 1986 et réécrire la première page du grand livre d'histoire de notre football. Un peu comme la génération Zidane (1998) avait enterré celle de PLatini (1982)" pour la France, a souligné le quotidien le Soir en saluant la performance des Diables, éliminés en demi-finale par la France mais vainqueurs de la petite finale contre l'Angleterre.

"J'espère que vous allez perdre !", lance avec un sourire la gérante d'une élégante terrasse de la capital : les Français n'étaient pas à la fête dimanche à Bruxelles, tant le ressentiment de l'élimination par les Bleus reste grand. "Dimanche, tous Croates", La vignette du dessinateur du journal Le Soir Pierre Kroll résumait le sentiment partagé par de nombreux Belges peu avant le coup d'envoi de la finale avec Charles Michel, le Premier ministre belge, lançant "Vengez nous !" et le Roi Philippe, indécis, demandant "J'applaudis les Croates, c'est ça?".



