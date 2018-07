Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Entre 2.

Entre 2.

500 et 3.000 supporters des Bleus seront présents dimanche au stade Loujniki de Moscou, pour assister à la finale du Mondial-2018 contre la Croatie, a indiqué la Fédération française à l'AFP peu avant le coup d'envoi.

Les supporters français ont eu du mal à se faire entendre pendant cette Coupe du monde en Russie, surtout au premier tour, où ils étaient disséminés dans les stades.

Sur l'ensemble du tournoi, ils auront été environ 17.000 en tribunes pour soutenir l'équipe de France, soit une moyenne de 2.500 supporters par match, loin des grandes délégations sud-américaines.

"La culture supporter en équipe de France est très jeune, même si on avance", relevait auprès de l'AFP un membre des Irrésistibles Français, principale association de supporters.

En Russie, la FFF a reconduit un dispositif qui existait déjà à la Coupe du monde 2014 au Brésil, les "casas bleues", un point de ralliement en ville où les fans sont accueillis, "avant le match pour qu'ils se préparent et se motivent à chanter, et après le match pour faire la fête en cas de résultat positif", avait expliqué Florent Soulez, le "Monsieur supporters" de la Fédération avant le Mondial.

Mais c'est un travail de longue haleine. "En déplacement, on en est encore aux balbutiements", note le sociologue du supportérisme Nicolas Hourcade, alors que l'ambiance s'est notablement améliorée au Stade de France.

"La Fédération n'a pas encore les habitudes de gestion des déplacements des fédérations allemande, anglaise ou belge, qui mobilisent une dizaine de personnes pour ça. On est dans une période charnière. Il y a encore des choses à roder pour rassembler les supporters en tribunes", estime ce spécialiste auprès de l'AFP.



Par Hugues HONORE avec les bureaux de l'AFP en régions - © 2018 AFP