Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

000 à Paris, sont sur le pont dimanche partout en France pour la finale du Mondial afin d'assurer la sécurité des supporters, qui afflueront par centaines de milliers sur les Champs-Elysées en cas de victoire des Bleus.

63.500 policiers et 46.500 gendarmes ont été mobilisés tout le week-end pour les festivités du 14-Juillet samedi et pour la finale de la Coupe du monde, qui oppose la France et la Croatie à Moscou à partir de 17H00.

143 unités de CRS et de gendarmes mobiles, dont 86 pour la seule région parisienne, ont également été déployées, ainsi que 44.000 pompiers. Plus discrètement, les unités d'intervention, BRI à Paris, RAID et GIGN, seront prêtes à intervenir partout sur le territoire, alors que la France vit toujours sous la menace terroriste.

"On ne peut pas mobiliser plus que ce que nous mobilisons", a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, sans que soient précisés les effectifs affectés spécifiquement à la journée de dimanche.

Quelque 230 "fan zones" ont été recensées dans tout le pays, dont Paris où 90.000 personnes sont attendues sur le Champ-de-Mars. Elle sera entièrement protégée de barrières et dotée de six accès sécurisés, avec contrôles et fouilles.

Dès l'ouverture des portes à 13H00, la circulation sera interdite sur un large périmètre autour de la "fan zone" parisienne et ce jusqu'à 21H00 au moins. La Tour Eiffel sera également fermée.

En cas de victoire des Bleus, l'interdiction se prolongera jusqu'à lundi 04H00 et sur une zone beaucoup plus large, de la Porte Maillot aux Jardins des Tuileries, en passant par les Invalides et les Champs-Elysées où une marée humaine de supporters est attendue si la France est sacrée championne.

Une quinzaine de stations de métro et RER situées dans ce périmètre seront également fermées au fur et à mesure de la journée, à partir de 13H00.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Elysées après la victoire en demi-finale contre la Belgique. Les CRS, qui descendaient la célèbre avenue pour "relancer la circulation" peu après minuit, avaient répondu à des jets de bouteilles par des gaz lacrymogène.

Sept personnes avaient été interpellées pour des délits mineurs (jets de projectiles sur les forces de l'ordre, vols, outrages, etc.).

Certains supporters s'étaient également hissés sur les toits des bus de la RATP qui, pour éviter de revivre ces scènes, a décidé d'interrompre son réseau de bus et tramways dans la capitale et la proche banlieue à partir de 18H00.

"Oui, il y a des moyens exceptionnels qui sont mis en place mais j'en appelle surtout à la responsabilité de nos concitoyens. La sécurité, elle dépend aussi de comportements. Il y a des comportements simples à respecter", a déclaré samedi sur BFMTV Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, en marge du défilé du 14 juillet.



